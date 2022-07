OM Mercato : Longoria acte un important départ à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2022 à 01:15

OM Mercato : Focalisé sur la réduction de son effectif, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, compte se séparer d’un défenseur.

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’ OM s’est montré très actif sur le marché des transferts avec le recrutement de six nouveaux renforts. D’autres recrues sont attendues. Mais avant de poursuivre son recrutement ambitieux, l’Olympique de Marseille devra dégraisser son effectif. Les dirigeants phocéens espèrent en effet récupérer un sacré pactole avec le départ de certains joueurs qui ont une bonne côte sur le marché. Bamba Dieng, Luan Péres ou encore Pol Lirola sont d’ailleurs cités parmi les possibles partants. Même son de cloche pour Duje Caleta-Car.

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023, le défenseur central ne rentre plus dans les plans de sa direction. Le Phocéen explique que le président de l’ OM, Pablo Longoria, compte se séparer de lui dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Les dirigeants marseillais s’activeraient donc en coulisse pour lui trouver une nouvelle porte de sortie le plus rapidement. Reste à savoir si le principal concerné acceptera de changer de club durant ce mercato estival.

OM Mercato : Une mise en garde pour Duje Caleta-Car

Arrivé en provenance du RB Salzbourg en juin 2018, Duje Caleta-Car a failli quitter l’ OM lors du dernier mercato estival, lorsque West Ham et Wolverhampton sont venus toquer à la porte pour son transfert. À l’époque, la direction marseillaise avait donné son feu vert pour son transfert en Premier League, mais le principal concerné avait refusé de quitter Marseille pour des raisons personnelles. Ce refus avait alors suscité la colère des dirigeants marseillais.

Dorénavant, Pablo Longoria et ses équipes ne souhaitent plus revivre un tel scénario. Le média local indique que les dirigeants marseillais auraient lancé un avertissement au joueur. Si Duje Caleta-Car refuse une nouvelle fois de quitter Marseille, en cas d’offre intéressante pour son transfert, la direction marseillaise n’hésiterait pas à le sanctionner en l'envoyant en équipe réserve. Le défenseur croate de 25 ans est donc fixé sur son sort. L’OM compte le vendre à tout ce prix cet été, même si peu de prétendants se bouclent pour son transfert.