PSG Mercato : La venue d'un défenseur se précise au Paris SG

Publié par Thomas G. le 27 juillet 2022 à 12:11

PSG Mercato : Priorité de Luis Campos depuis son intronisation, le Paris Saint-Germain progresse pour l'arrivée d'un défenseur central.

PSG Mercato : Le Paris SG est confiant pour l’arrivée de Milan Skriniar

Malgré l’arrivée de trois nouvelles recrues, le mercato du Paris Saint-Germain n’est pas encore terminé. Le Paris SG veut se renforcer au milieu de terrain et en défense pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier. Depuis son intronisation, Luis Campos a ciblé plusieurs profils pour solidifier la défense parisienne. La piste numéro 1 des Parisiens est le défenseur de l’Inter Milan, Milan Skriniar.

L’international slovaque est en fin de contrat avec les Nerazzurri en juin 2023, et les Parisiens veulent sauter sur l'occasion pour le récupérer à bas coût. C'est sans compter sur la ténacité des dirigeants Intéristes qui réclament 70 millions d’euros pour le défenseur de 27 ans. Une somme jugée trop élevée par Luis Campos et Antero Henrique. Les désaccords entre les dirigeants parisiens et italiens ont ralenti les négociations. Selon Santi Aouna, le PSG est toujours confiant quant à une issue favorable dans ce dossier. Les dirigeants du Paris SG espèrent pouvoir acheter Milan Skriniar pour 50 millions d’euros. Cette semaine pourrait être décisive pour l’avenir du défenseur slovaque, l’Inter Milan étant dans l’obligation de vendre à hauteur de 70 millions d’euros.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaifi prend les choses en main

Après des semaines de négociations, les dirigeants parisiens n’ont pas encore réussi à trouver d’accord avec leurs homologues Interistes. Dans cette optique, le PSG pourrait jouer sa dernière carte pour tenter de trouver un terrain d’entente. Le président du Paris Saint-Germain,Nasser Al-Khekaifi, devrait ainsi rencontrer un émissaire de l’Inter Milan aujourd’hui à Londres.

Au cours de cette entrevue, le dirigeant qatari devrait formuler une nouvelle offre qui pourrait être la dernière du PSG. En interne, les Parisiens estiment que les tractations ont trop duré et que les Nerazzurri sont trop gourmands. Le dénouement est proche pour Milan Skriniar qui pourrait donc devenir la quatrième recrue du mercato du PSG ou rester à Milan.