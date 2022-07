Stade Rennais Mercato : Le Bayern Munich officialise pour Mathys Tel

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2022 à 16:34

Stade Rennais Mercato : Mathys Tel va quitter le Stade Rennais pour signer avec le Bayern Munich comme l’a confirmé l’entraîneur du club allemand.

Stade Rennais Mercato : Accord total pour le transfert de Mathys Tel

Olivier Cloarec et le Stade Rennais ont finalement craqué face aux assauts du Bayern Munich pour Mathys Tel. À seulement 17 ans, le jeune attaquant du club breton va devenir le joueur de cet âge le plus cher de l’histoire de France et le troisième d’Europe derrière Vinicius Jr et Rodrygo Goes du Real Madrid. D’après le quotidien L’Équipe et plusieurs autres sources, le SRFC et le Champion d’Allemagne ont trouvé un accord sur un transfert de l’international U18 français contre une indemnité de 28,5 millions d’euros, bonus compris, avec un pourcentage à la revente.

Après plusieurs jours d’intenses négociations, le club bavarois a donc convaincu les Rouge et Noir de laisser partir Mathys Tel, qui intégrera directement l’effectif bavarois pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Un renfort déjà attendu du côté de l’Allianz Arena par Julian Nagelsamnn.

Stade Rennais Mercato : Nagelsamnn heureux d’accueillir Mathys Tel

Après le départ de Robert Lewandowski, le Bayern Munich a décidé de faire un pari sur l’avenir. Par la voix de son entraîneur, Julian Nagelsmann, le club allemand a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le Stade Rennais pour le transfert de Mathys Tel. En marge de la défaite de son équipe face à Manchester City (0-1), hier, en match de préparation, Julian Nagelsmann s’est montré élogieux pour le jeune avant-centre français, dont il a confirmé la prochaine arrivée.

« Un jour, il pourrait être l'un des meilleurs attaquants au monde et j'ai la certitude qu'il peut marquer 40 buts à un moment donné de sa carrière », a déclaré le technicien allemand devant la presse avant d’ajouter : « j’espère qu’il se sentira à l’aise avec le groupe le plus rapidement possible. Selon Fabrizio Romano, l’opération devrait rapporter 20 millions d’euros au club breton, assorti de 8,5 millions d’euros de bonus.