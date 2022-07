OM Mercato : Une annonce officielle tombe pour Darko Lazovic

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2022 à 13:41

OM Mercato : Si l’Olympique de Marseille insiste pour débaucher Darko Lazovic, la direction du Hellas Vérone ne l’entend pas de cette oreille.

OM Mercato : Le Hellas Vérone tranche pour Darko Lazovic

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a déjà enregistré l’arrivée de six recrues cet été. Et ce n’est pas terminé. La direction de l’ OM s’active à présent pour faire venir un nouveau piston gauche. Pour ce faire, les dirigeants phocéens ont jeté leur dévolu sur Darko Lazovic du Hellas Vérone. Les négociations entre les différentes parties semblaient même très avancées.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Hellas Vérone, Darko Lazovic aurait en effet donné son accord pour rejoindre son ancien entraîneur, Igor Tudor, à Marseille cet été. Les dirigeants phocéens souhaitaient donc inclure Kevin Strootman dans le deal afin de baisser le prix requis pour son transfert. Sauf que le salaire imposant du milieu de terrain néerlandais aurait rapidement refroidi les dirigeants italiens. Et si les Marseillais tentent toujours de trouver une solution dans le but de boucler la signature de Darko Lazovic, les Gialloblu ne veulent plus entendre parler d’un départ de leur joueur.

OM Mercato : La porte se ferme pour Darko Lazovic

Interrogé par le journal italien Arena Di Verona, le directeur sportif du Hellas Vérone s’est lui-même chargé de mettre fin à tout suspens dans ce dossier. « Lazovic reste toujours intransférable (…) La vérité, dans ma culture comme dans l'histoire, est toujours une et ne peut se raconter d'une autre manière. Le Hellas Vérone n'a jamais mis Lazovic sur le marché. Si l'opération a décollé, c'est que quelqu'un d’autre a donné son aval en amont. Peut-être qu'un jour Darko racontera la vérité sur tout ça », a indiqué le dirigeant italien, Francesco Marroccu.

En clair, le Hellas Vérone n’est pas vendeur. Le club italien compte toujours sur son milieu de terrain serbe pour la saison à venir. Les dirigeants marseillais devront donc se tourner vers d’autres cibles s’ils souhaitent renforcer leur couloir gauche cet été.