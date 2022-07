Montpellier HSC Mercato : Clap de fin sur un attaquant du RC Lens

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2022 à 20:48

Montpellier HSC Mercato : Le président Laurent Nicollin a répondu à la rumeur sur l’intérêt du MHSC pour un attaquant du RC Lens.

Montpellier HSC Mercato : Ganago visé pour remplacer Mavididi

L’Équipe a révélé un intérêt du Montpellier HSC pour Ignatius Ganago, la semaine dernière. D’après le quotidien sportif, « le MHSC a exploré plusieurs pistes, dont l’une d'elles mène, depuis le printemps dernier, à Ignatius Ganago ». Le journal est même allé plus loin en annonçant une possible offre d’un montant de « quatre millions, avec des bonus », de la part du club Pailladin pour l’avant-centre du RC Lens.

En effet, le Montpellier HSC aurait coché le nom de l’international camerounais (11 sélections) pour remplacer Stephy Mavididi, si l’attaquant anglais quitte La Paillade cet été. L'ancien joueur d'Arsenal a encore deux ans de contrat au MHSC, mais a des envies d'ailleurs. Son transfert pourrait rapporter un gros chèque aux Montpelliérains, car sa cote est évaluée à 10 M€.

Montpellier HSC Mercato : Nicollin refroidit la piste Ganago

Alors qu’Olivier Dall’Oglio espère étoffer son effectif, avant la fermeture du marché des transferts, le 31 août, Laurent Nicollin a mis fin aux spéculations sur la piste Ignatius Ganago. D’après le président du club héraultais, plus personne ne devrait arriver à la Mosson s’il n’y a pas de départ important. « On a recruté les joueurs dont on avait besoin, on a doublé tous les postes, comme le souhaitait le coach. On a un groupe assez étoffé », a-t-il assuré dans le quotidien sportif.

« L’objectif, c’est de retrouver notre place, c’est-à-dire terminer dans les huit premiers. On a l’équipe pour cela », a-t-il indiqué. Ignatius Ganago est en grande difficulté au RCL, confronté à la concurrence des recrues estivales Adam Buksa et Loïs Openda, mais aussi Florian Sotoca ou encore le polyvalent Wesley Saïd.