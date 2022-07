OM Mercato : La venue d’une superstar se concrétise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2022 à 16:15

OM Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille est proche de recruter un attaquant de l’Inter Milan.

OM Mercato : Alexis Sanchez se rapproche de Marseille

Les semaines qui arrivent pourraient offrir de jolies surprises à l’Olympique de Marseille. Car si Pablo Longoria s’active en coulisse pour alléger son effectif, en se séparant de plusieurs joueurs, le président de l’ OM travaille aussi sur un super coup en attaque. Le club phocéen a en effet entamé depuis plusieurs semaines des négociations pour obtenir la signature d’ Alexis Sanchez. Les contacts avec l’entourage du joueur de l’Inter Milan se sont même multipliés ces dernières heures, au point où un accord pourrait être conclu entre les deux parties.

Comme l'indique La Provence, les négociations pour le transfert d’ Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille avancent à grands pas, puisque les positions entre les différentes parties se rapprochent de plus en plus. À 33 ans, l’ancien attaquant du FC Barcelone veut poursuivre sa carrière au plus haut niveau européen et serait à présent séduit par la perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs marseillaises. Les dirigeants de l' OM ont alors décidé de passer à l’offensive pour cette piste activée sous l’ère Sampaoli.

OM Mercato : Un dernier obstacle à lever pour Alexis Sanchez

Ainsi, la direction de l’Olympique de Marseille fait le forcing pour boucler la signature d’Alexis Sanchez le plus rapidement possible. Mais un obstacle de taille se dresse sur la route des Phocéens. L’international chilien est lié à l’Inter Milan jusqu’en juin 2023. Et le prix réclamé par les Nerazzurri pour le libérer de sa dernière année de contrat reste très élevé pour les finances de l’ OM.

C’est pourquoi les dirigeants marseillais espèrent voir Alexis Sanchez résilier son contrat avec l’Inter Milan dès cet été. Les négociations pour une rupture de son bail auraient même déjà débuté, selon la presse italienne. Les Phocéens suivraient avec attention l’évolution de ces négociations. En cas de résiliation de son bail, la direction de l’ OM pourrait rapidement profiter de la situation pour recruter gratuitement Alexis Sanchez. Dans le cas contraire, ce serait un nouvel échec pour Marseille.