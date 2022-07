Barça Mercato : Le FC Barcelone a enfin la solution pour de Jong

Publié par Thomas le 28 juillet 2022 à 19:15

Barça Mercato : Dans sa volonté de dégraisser son effectif, le FC Barcelone aurait trouvé la solution pour se séparer de Frenkie de Jong.

Chantier prioritaire du FC Barcelone en plus du recrutement, le dégraissage de l’effectif blaugrana commence progressivement à prendre forme, après plusieurs semaines de disette. Après Clément Lenglet, parti rejoindre Tottenham, ou encore Philippe Coutinho, transféré définitivement à Aston Villa, le club catalan se rapproche du transfert de Frenkie de Jong.

Elément clé dans le recrutement du Barça cet été, le milieu néerlandais pourrait rapporter une somme conséquente aux Blaugranas, permettant ainsi l’inscription de Robert Lewandowski ou encore de Jules Koundé dans l’effectif, en vue de la reprise de la Liga. Seulement, si le joueur ne se montre pas opposé à l’idée d’un départ, la somme demandée par le FC Barcelone pour s’en séparer aurait refroidi plus d’un prétendant, dont Man United qui a mis ce dossier entre parenthèses. Le Barça aurait alors demandé à son joueur de réduire son salaire pour faciliter le recrutement ambitieux du club cet été. Une idée qui n’a évidemment pas plu à Frenkie de Jong qui a directement refusé la proposition. Mais le FC Barcelone aurait une ultime solution pour se délester du salaire imposant du milieu de 25 ans.

Barça Mercato : Un départ de Frenkie de Jong en prêt étudié par Barcelone

D’après Sport, le FC Barcelone songerait à se séparer de Frenkie de Jong en prêt cet été. Une option parfaite pour les Catalans, qui n’auraient plus à payer le salaire du joueur mais aussi pour son futur club, qui ne débourserait aucune indemnité de transfert. Un temps très intéressé, Manchester United pourrait ainsi rouvrir les négociations avec le Barça pour finaliser le deal. En parallèle, les derniers 2e de Liga pensent à se séparer du gardien Marc-André ter Stegen, lui aussi très coté sur le marché et dont le départ serait plus limpide que celui du Néerlandais.