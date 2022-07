ASSE Mercato : Saint-Etienne proche de finaliser un deal en attaque

Publié par Thomas G. le 28 juillet 2022 à 17:15

ASSE Mercato : Gonflé à bloc avant le début du championnat, Saint-Etienne pourrait boucler une importante vente dans les prochains jours.

ASSE Mercato : Denis Bouanga se rapproche d’un départ

À l’aube de l’ouverture du championnat de Ligue 2, les Verts se sont bien renforcés et l’ASSE est un sérieux candidat à la montée. Le club a recruté à tous les postes pour offrir un groupe complet et homogène à Laurent Batlles. L’entraîneur français a déjà connu une montée en Ligue 1 avec l’ESTAC, son expérience sera un atout pour les Stéphanois. En parallèle du retour de la compétition, l’AS Saint-Etienne pourrait réaliser une nouvelle vente dans les prochains jours.

Selon Benjamin Danet, Denis Bouanga a reçu une offre des Los Angeles Galaxy. L’international gabonais a un bon de sortie accordé par les Verts contre un chèque de 8 millions d’euros. À 27 ans , Denis Bouanga pourrait faire le grand saut et quitter l’Europe pour découvrir un nouveau championnat. L’ailier gabonais garde une très belle cote sur le marché, le Borussia Mönchengladbach s’est également montré intéressé. La première offre concrète devrait arriver dans les prochains jours pour les Verts. Ce départ ne devrait pas impacter le groupe, Laurent Batlles ne comptant plus sur l'ancien lorientais. La balle est désormais dans le camp du joueur qui doit trouver un accord avec l’un de ses courtisans.

ASSE Mercato : Denis Bouanga en route vers la MLS ?

Denis Bouanga va quitter l’ASSE avant la fin du mercato estival, mais à l’heure actuelle sa future destination n’est pas encore connue. L’international gabonais pourrait décider de céder aux sirènes de la MLS en rejoignant les LA Galaxy. L’offre proposée par le club de MLS est la plus onéreuse et cette proposition offre la possibilité à Denis Bouanga d’avoir un dernier gros contrat à 27 ans. En cas de signature à Los Angeles, l’ailier gabonais pourrait suivre la même voie que Romain Alessandrini. L’ancien joueur des Verts était devenu l’un des meilleurs joueurs de MLS.