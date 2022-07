ASSE Mercato : Après Touzghar, Saint-Etienne vise un attaquant de L1

Publié par Nicolas le 26 juillet 2022 à 14:15

ASSE Mercato : Disposant d'un effectif limité en attaque, Saint-Etienne multiplie les pistes offensives afin d'être prêt pour la reprise de la Ligue 2.

ASSE Mercato : Adrian Grbic pisté par les Verts

À la recherche d'éléments offensifs pour bien débuter le championnat de Ligue 2, Saint-Etienne est sur les traces de l'attaquant autrichien du FC Lorient, Adrian Grbic. Le buteur sort d'un prêt de six mois au Vitesse Arnhem, au cours duquel il n'a pas vraiment brillé : 14 matches disputés pour aucun but marqué avec le club néerlandais. Arrivé au FC Lorient durant l'été 2020 en provenance de Clermont, il a disputé au total 49 matches de Ligue 1 et a marqué à 5 reprises en faveur des Merlus. Un prêt de Grbic chez les Verts renforcerait incontestablement l'effectif de l'entraîneur Laurent Batlles, susceptible de subir des mouvements jusqu'à la fin de ce mercato estival. Ainsi, l'arrivée de l'attaquant international autrichien permettrait au buteur Jean-Philippe Krasso de partir à l'AC Ajaccio.

ASSE Mercato : Saint-Etienne convoite Yoann Touzghar

Selon les informations du quotidien Le Progrès, l'ASSE serait aussi intéressé par l'attaquant de l'ESTAC, Yoann Touzghar. Le directeur sportif de Saint-Etienne, Loïc Perrin, a avoué qu'il y avait « un manque à ce poste » en parlant de la pointe de l'attaque stéphanoise. En fin de contrat dans un an, Touzghar dispose d'un bon de sortie cet été. Âgé de 35 ans, la valeur marchande de l'attaquant de Troyes est estimée à 600 000 euros par le site Transfermarkt, une somme raisonnable pour les finances de l'ASSE.

N'ayant disputé que 28 matches de Ligue 1 (dont seulement 16 en tant que titulaire), l'attaquant troyen ne semble plus faire partie des cadres sur lesquels compte Bruno Irles cette saison. En revanche, un transfert vers l'ASSE permettrait à l'international tunisien (6 sélections) de retrouver Laurent Batlles, un coach qu'il connaît bien. Les deux hommes se sont cotoyés à l'ESTAC et s'apprécient. Sous les ordres de Batlles, Yoann Touzghar avait connu une superbe saison 2020-2021 durant laquelle il avait fortement contribué à la remontée des Aubois en Ligue 1 : il avait inscrit 16 buts et délivré 4 passes décisives. Si Yoann Touzghar venait à s'engager avec l'ASSE, il s'agirait du 3e joueur ayant travaillé sous les ordres de Laurent Batlles à l'ESTAC, après Jimmy Giraudon et Dylan Chambost.