OM Mercato : Énorme coup froid pour l’arrivée d’Alexis Sanchez

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2022 à 20:15

OM Mercato : Alors que Marseille semble proche de boucler sa signature, Alexis Sanchez vient de prendre une énorme décision pour son avenir.

OM Mercato : Alexis Sanchez temporise pour son avenir

L'Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts avec six recrues signées cet été. Et ce n’est pas encore terminé. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’ OM veut attirer d’autres renforts supplémentaires, notamment en attaque. Et pour étoffer ce secteur de jeu, un nom se dégage déjà dans l’esprit des dirigeants marseillais, celui d’ Alexis Sanchez.

Comme évoqué il y a quelques jours, Pablo Longoria a entamé des discussions avec les représentants du joueur de l’Inter Milan afin de boucler sa signature dès cet été. Les négociations entre les deux parties seraient même à un stade très avancé, même si son transfert est encore loin d’être acquis. La Provence explique que l'opération ne sera possible que si Alexis Sanchez et l'Inter Milan se mettent d'accord sur une résiliation de son contrat expirant jusqu'en 2023. Les négociations auraient déjà débuté dans ce sens. Mais la presse italienne jette un énorme sur ce dossier, en expliquant que le buteur chilien temporise toujours pour son avenir.

OM Mercato : Alexis Sanchez en pleine réflexion

La Corriere Dello Sport assure en effet qu’ Alexis Sanchez se laisse un temps de réflexion avant de trancher pour la suite de la suite de sa carrière. Ce qui signifie que l’attaquant de 33 ans n'est pas vraiment pressé de quitter le navire milanais. Avant toute chose, l’ancien joueur de Marseille a besoin d’un projet ambitieux pour la saison à venir, une garantie qu’il n’aurait toujours pas obtenue malgré des contacts permanents avec l’ OM.

Autre point important dans ce dossier, Alexis Sanchez aurait une préférence pour sa future destination. La source explique que le buteur de l'Inter Milan serait ravi de retourner au sein de son ancien club, le FC Barcelone. Mais jusqu’ici, les Catalans n’ont pas encore montré d’intérêt pour son éventuel retour au Camp Nou. Courtisé par l’ OM, l’attaquant chilien reste donc à l’écoute des éventuelles offres pour son transfert.