OM Mercato : C’est confirmé, une septième recrue arrive à Marseille

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2022 à 14:34

OM Mercato : Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille s’apprête à officialiser sa septième recrue estivale.

OM Mercato : Nuno Tavares est arrivé à Marseille

L’Olympique de Marseille frappe fort sur le marché des transferts. Après l’échec du dossier Darko Lazovic, retenu par la direction du Hellas Vérone, les dirigeants phocéens se sont finalement tournés vers une autre piste prioritaire, en la personne de Nuno Tavares. Désireux de renforcer à tout prix son couloir gauche avec un profil jeune et prometteur, l’ OM a mis les bouchées doubles pour s’attribuer les services de l’international portugais, qui sort d’une saison mitigée avec Arsenal. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, s’est lui-même rendu en personne à Londres afin de faire avancer le dossier.

Et après plusieurs jours de négociations, un accord total a finalement été conclu entre les différentes parties. Nuno Tavares devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club phocéen. La preuve, selon les informations de La Provence, le latéral gauche de 22 ans est arrivé ce vendredi matin à Marseille. Il devra passer la visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec l’ OM.

OM Mercato : D’autres mouvements à prévoir à Marseille

Après une saison difficile en Premier League, Nuno Tavares s’apprête donc à découvrir la Ligue 1. Il devrait s’engager avec l’ OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat. À Marseille, le jeune défenseur portugais aura sans doute l’occasion de prouver sa valeur avec un temps de jeu plus conséquent, comme ce fut le cas de William Saliba, retourné à Arsenal cet été. Ce prêt à l’ OM sera une solution idéale pour lui de relancer sa carrière. L’officialisation de sa signature ne devrait plus tarder.

Nuno Tavares deviendra donc la septième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, après Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez et le gardien remplaçant Ruben Blanco. Et ce n’est pas encore terminé, puisque les dirigeants marseillais travaillent en parallèle pour attirer un nouveau milieu de terrain et un attaquant supplémentaire. Les noms de Jordan Veretout et Alexis Sanchez circulent déjà dans la cité phocéenne.