ESTAC Mercato : Un attaquant quitte Troyes pour la Belgique

Publié par Anthony le 29 juillet 2022 à 18:04

ESTAC Mercato : Pressenti depuis quelques jours, un joueur de l'ES Troyes AC s'envole en deuxième division belge sous forme de prêt.

ESTAC Mercato : Nassim Chadli envoyé à Lommel

Après avoir envoyé Metinho en prêt à Lommel SK, l'ESTAC envoie un deuxième joueur en D2 Belge, toujours dans le club dirigé par le City Group. Cette fois-ci, c'est l'ailier Nassim Chadli qui va rejoindre le club pour une saison entière. Ce prêt n'est pas assorti d'une option d'achat et reviendra donc au club de l'Aube avec du temps de jeu dans les jambes, l'été prochain. Le directeur de la performance du LSK a déclaré : " Nassim est un jeune talent, qui a envie d'apprendre et de se développer. Nous sommes tous impatient de travailler avec Nassim pour maximiser son potentiel et de le voir contribuer à notre succès sur le terrain cette année. "

Nassim Chadli a été formé à Nîmes Olympique où il n'a joué que quatre petits matches avec l'équipe première. Envoyé dans l'équipe B en National, il a participé à 23 rencontres et inscrit un but. Il rejoint Troyes en 2021 et ne participe que très rarement aux rencontres de l'ESTAC. Le Marocain ne jouera que neuf matchs, dont un match de Coupe, avec Troyes totalisant 167 minutes de temps de jeu. Le joueur aura à cœur de gagner du temps de jeu et de s'imposer en Belgique pour pouvoir prétendre à des titularisations lors de son retour dans l'Aube.

ESTAC Mercato : Un joueur prêté à Troyes ?

Alors que Troyes vient d'envoyer plusieurs joueurs en prêt, l'ESTAC pourrait se voir aussi prêter un joueur. Parti de l'Aube à la fin de ses engagements, Youssouf Koné est retourné à l'Olympique Lyonnais, mais ce dernier pourrait être renvoyé pour une nouvelle saison au sein du club aubois. L'option est envisagée suite à la blessure d'Abdu Conté qui pourrait louper plusieurs semaines de compétition. Le Malien serait alors en tête de liste pour le remplacer. La saison dernière, il est apparu en championnat 21 fois avec Troyes.