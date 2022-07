OL Mercato : ESTAC, un transfert bientôt bouclé en défense !

Publié par Thomas le 29 juillet 2022 à 16:04

OL Mercato : Avec l'arrivée récente de Nicolas Tagliafico, Lyon devrait prochainement se séparer d'un latéral gauche en route pour l'ESTAC.

OL Mercato : Youssouf Koné bientôt de retour à l'ESTAC

Le dégraissage se poursuit à l’Olympique Lyonnais, qui devrait prochainement acter le départ de son international malien, Youssouf Koné. Le latéral gauche de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 chez les Gones, ne rentre plus dans les plans de Peter Bosz et devrait rapidement se trouver un point de chute. Si plusieurs écuries se sont positionnées pour le récupérer cet été, le joueur devrait rebondir à l’ES Troyes AC, où il avait été prêté la saison dernière.

Comme le révèle L’Est-Éclair ce vendredi, Youssouf Koné pourrait prochainement signer à l’ESTAC, coaché par Bruno Irles, où il endosserait un rôle bien défini sur le terrain. Le média local précise en effet que son retour dans l’Aube permettrait au défenseur malien de jouer dans l’axe gauche de la défense, un poste qui lui avait réussi la saison passée.

Avec la blessure d’Abdu Conté au muscle pectoral, qui devrait l’éloigner encore plusieurs semaines des terrains, Troyes s’était penché sur la venue d’un latéral gauche polyvalent, un profil qui correspondait parfaitement à celui de Koné. La source ne dévoile cependant pas s’il s’agit d’un nouveau prêt ou bien d’un transfert sec, pour un joueur coté à 2 millions d’euros sur le marché.

OL Mercato : Houssem Aouar, le prochain à partir de Lyon cet été

Dans l’optique de réduire sa masse salariale, l’Olympique Lyonnais attend encore 2 à 3 ventes minimum d’ici la fin du mercato. En tête de gondole des joueurs susceptibles de quitter le Rhône, Houssem Aouar semble se rapprocher à grand pas de la Liga et plus particulièrement du Betis Séville. Le club andalou, prêt à échanger William Carvalho pour réduire le coût du transfert, peine néanmoins à s’accorder économiquement avec le milieu tricolore. Si le Betis parvient à répondre aux aspirations salariales d’Aouar, son transfert serait alors immédiat. Un deal qui rapporterait à l’ OL un peu plus de 10 millions d’euros, plus Carvalho.