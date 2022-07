OM Mercato : Marseille prépare un autre deal avec Fenerbahçe !

Publié par Timothée Jean le 30 juillet 2022 à 00:41

OM Mercato : Après le départ surprise de Luan Peres, l’Olympique de Marseille envisage de boucler un autre deal avec le Fenerbahçe.

OM Mercato : Marseille veut piocher à Fenerbahçe

Le mercato estival est très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que l’ OM s’apprête à accueillir une septième recrue estivale en la personne de Nuno Tavares, les dirigeants marseillais travaillent en parallèle pour réduire la masse salariale du club. Pour ce faire, le club phocéen devra se séparer de plusieurs joueurs. Cette opération dégraissage permettra à l’ OM de faire de la place au sein de son effectif, mais aussi de dégager de l'argent pouvant servir au recrutement de nouveaux renforts

C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’Olympique de Marseille s’est récemment séparé de Luan Peres. Le défenseur brésilien a quitté le navire marseillais afin de s’engager en faveur de Fenerbahçe. Le club turc aurait déboursé environ 5 millions d’euros pour sa signature. Et si son transfert est déjà réglé entre les différentes parties, l’ OM pourrait contre toute attente frapper un très joli coup au sein de l’effectif de Fenerbahçe. Le média AS Marca assure en effet que les dirigeants phocéens s’intéressent de très près à Attila Szalai.

OM Mercato : Forte concurrence pour Attila Szalai

L’international bulgare sort d’une bonne saison avec la formation stambouliote. Capable d’évoluer en défense centrale et au poste de latéral gauche, le profil polyvalent d’Attila Szalai plairait beaucoup aux dirigeants de l’ OM. Mais ces derniers ont peu de chance de boucler sa signature cet été. Et pour cause, le prix de son transfert semble hors de portée des finances marseillaises.

La source indique que le Fenerbahçe a déjà repoussé une offre de Bologne, avoisinant les 11 M€ pour Attila Szalai. Une somme sur laquelle l’ OM ne peut renchérir en raison de ses difficultés économiques. Valence CF, VfL Wolfsburg et Fhulam se seraient aussi positionnés sur cette piste défensive, ce qui risque de grimper les enchères. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille passera à l’offensive pour Attila Szalai, cela reste peu probable.