PSG Mercato : Le clan Idrissa Gueye fait une importante précision

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2022 à 21:20

PSG Mercato : Annoncé sur le départ du côté du Paris SG, le dossier Idrissa Gueye a enflammé la toile ce lundi. Mais le clan du joueur a calmé les rumeurs.

PSG Mercato : Visite médicale pour Idrissa Gueye

Débarqué au Paris Saint-Germain en juillet 2019 en provenance d’Everton pour 30 millions d’euros, Idrissa Gueye pourrait rebrousser chemin durant ce mercato estival. Même si tout n’est pas encore bouclé pour le transfert du milieu de terrain de 32 ans, les dirigeants parisiens et leurs homologues d’Everton sont quasiment d’accord sur les modalités du deal. À un an de la fin de son contrat avec les Rouge et Bleu, Gueye devrait ainsi retourner à Everton dans le cadre d’une opération à hauteur de 10 millions d’euros.

Placé sur la liste des transferts par Luis Campos et Antero Henrique, l’international sénégalais devrait donc quitter le club de la capitale prochainement. En effet, le journaliste Fabrizio Romano assure qu’au lendemain de la victoire des hommes de Christophe Galtier contre le FC Nantes, Idrissa Gueye serait arrivé à Liverpool pour passer sa visite médicale afin de signer le plus rapidement possible son contrat avec les Toffees. Une tendance démentie par le clan du joueur.

PSG Mercato : La femme d’Idrissa Gueye dément

Trois ans après avoir quitté Liverpool pour le Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye s’apprêterait à retrouver les rangs d’Everton. Selon plusieurs sources locales et étrangères, l’enfant de Dakar aurait d’ores et déjà négocié les détails de son contrat avec le club anglais. Le milieu de terrain défensif aurait même fait le déplacement en Angleterre ce lundi afin de passer une visite médicale avec de la Mersey.

Mais la femme du Champion d’Afrique 2021 a démenti une présence de son mari à Liverpool pour passer une visite médicale pour Everton. « De retour de notre petit weekend dans le Nord et donc retrouvailles avec papa », a écrit Pauline Gueye sur sa page Instagram, avec une photo du joueur jouant au foot avec son petit garçon dans son jardin.

Rien ne serait donc encore fait dans ce dossier.