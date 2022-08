PSG Mercato : C’est terminé ! Kimpembe a tranché pour son futur !

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2022 à 09:07

PSG Mercato : Annoncé sur le départ, notamment à Chelsea pour remplacer Antonio Rüdiger, Presnel Kimpembe a arrêté une décision, radicale pour le Paris SG.

PSG Mercato : Thomas Tuchel rêve de Kimpembe à Chelsea

Avec le retour de blessure de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe a eu le temps de se poser des questions sur son avenir au Paris Saint-Germain. En juin dernier de Sergio Ramos, l’international français interpellait même les dirigeants parisiens, lui qui est en fin de contrat en 2024. Après les départs d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen, l’entraîneur de Chelsea aurait fait de l’arrivée du Champion du monde 2018 une priorité afin de renforcer son effectif pour la saison proche. Presnel Kimpembe n’a jamais caché son envie de rester, même s’il ne se fermait aucune porte pour autant.

Son ancien coach Tuchel voudrait le convaincre de le retrouver à Londres. À la recherche de renforts défensifs, le pensionnaire de Premier League aurait ainsi tenté sa chance à plusieurs reprises. Très proche de Kimpembe lors de son passage dans le club de la capitale, Thomas Tuchel fait le pressing en coulisses pour tenter de le recruter cet été. Toujours selon la même source allemande, Wesley Fofana (Leicester) et Benjamin Pavard (Bayern Munich) sont les alternatives des Blues, qui sont encore loin d’un accord avec Kimpembe.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe veut réussir au Paris SG

Malgré l’intérêt de Chelsea et d’autres grands clubs européens, notamment le Real Madrid et l’Atlético Madrid, Presnel Kimpembe ne songe pas forcément au Paris Saint-Germain. Une information confirmée par le quotidien sportif Il Corriere dello Sport, qui explique que le défenseur central de 27 ans serait bien décidé à poursuivre l’aventure avec son club formateur jusqu’au premier sacre des Rouge et Bleu en Ligue des Champions. D’ailleurs, le Titi de 26 ans a été interpellé sur son avenir dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. « Hé Presko tu restes à Paris, hein ! Ah oui faut rester hein ! », scandaient les fans parisiens devant le Camp des Loges ce lundi.