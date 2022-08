LOSC Mercato : Un milieu offensif de Lille pisté en Angleterre

Publié par Anthony le 03 août 2022 à 00:37

LOSC Mercato : Indésirable dans l'effectif de Lille, un milieu offensif pourrait s'envoler en Angleterre où deux clubs lui font du pied.

LOSC Mercato : Yusuf Yazici courtisé en Premier League

Yusuf Yazici fait partie des indésirables de Paulo Fonseca. Il a été prêté dans la seconde moitié de la saison dernière au CSKA Moscou où il a joué 10 matches dans le championnat russe inscrivant huit buts. Le LOSC avait tenté de le vendre au club russe, mais ce dernier n'a pas voulu lever l'option d'achat de 12 millions d'euros. Installé en doublure d'Angel Gomes au milieu offensif, il pourrait écourter son contrat s'il n'obtient pas assez de temps de jeu avec les Dogues. Néanmoins, il devrait participer à l'ouverture du championnat suite à la blessure de Rémy Cabella et de l'ancien joueur de Manchester United. Son bail se finit en 2024 et deux clubs anglais seraient à l'affût pour enrôler le Turc.

Alors que le LOSC vient de recruter Rémy Cabella et pourrait voir Ludovic Blas rejoindre l'effectif malgré un premier refus, Yusuf Yazici a de sérieux concurrents à son poste et serait poussé vers la sortie. Selon le quotidien régional La Voix Du Nord, deux clubs en Premier League s'intéresseraient à l'international turc (39 sélections). Il s'agit de deux clubs promus, à savoir Fulham et Nottingham Forest. Ils auraient les moyens de s'offrir le joueur estimé à 17 millions d'euros selon Transfermarkt. À voir si Yazici souhaite partir dans l'un de ces clubs, lui qui attendait d'avoir des équipes plus " huppées " en approche.

LOSC Mercato : Yusuf Yazici a déjà des pistes

Le joueur turc avait déjà une touche en Italie, notamment avec l'US Salernitana où un accord avait été trouvé, selon le journaliste italien Ignazio Genuardi. Mais Yusuf Yazici voulait attendre un club de plus grande envergure. Mais rien n'est arrivé sur sa table. Pour l'instant, le principal intéressé n'a pas décidé s'il souhaite poursuivre sa carrière en Premier League avec Fulham ou Nottingham Forest si des propositions sont faites ou s'il préfère attendre d'autres prétendants dans cette deuxième partie de mercato.