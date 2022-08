OM Mercato : Accord total, une pointure arrive à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 02 août 2022 à 19:37

OM Mercato : Tout s’accélère à l’Olympique de Marseille, qui, après Nuno Tavares, s’apprête à accueillir une nouvelle pointure en attaque.

OM Marseille : C’est fait, Alexis Sanchez quitte l’Inter Milan

En dépit du climat tendu qui règne en interne, l’Olympique de Marseille compte poursuivre son recrutement estival. Le club phocéen, après avoir signé sept recrues, s’active à présent pour faire venir un grand nom en attaque, en la personne d’Alexis Sanchez. L’international chilien, enclin à changer d’air cet été, ne devrait pas aller au bout de son contrat expirant en juin 2024 avec l’Inter Milan. Et pour cause, les dirigeants milanais sont ouverts à l’idée de se séparer de lui le plus rapidement possible.

Les Nerazzurri ont entamé depuis plusieurs semaines maintenant des négociations avec Alexis Sanchez dans le but de rompre son contrat. Et après plusieurs mois d’incertitude, ils touchent enfin au but pour son départ. Les journalistes italiens Nicolo Schira et Fabrizio Romano sont unanimes sur le sujet, tous les feux sont au vert pour la résiliation de contrat d’Alexis Sanchez. L’agent du joueur de 33 ans est attendu ce mardi à Milan afin de régler les derniers détails administratifs pour la résiliation de son bail. L’Inter Milan devrait verser au joueur une indemnité de 5 millions d’euros. L’officialisation de son départ devrait donc tomber dans les prochaines heures, ce qui représente une bonne nouvelle pour l’ OM.

OM Mercato : Accord déjà conclu entre Alexis Sanchez et Marseille

Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Alexis Sanchez sera libre de tout contrat cet été. L’ancien attaquant du FC Barcelone sera libre de s’engager là où il le souhaite. Et tout semble indiquer qu’il posera finalement ses valises à l'Olympique de Marseille. La Gazzetta dello Sport est affirmative ce dossier, indiquant que le joueur de 33 ans aurait déjà répondu favorablement aux avances marseillaises.

Alexis Sanchez devrait signer un contrat de deux ans à l' OM, avec un salaire de 3 millions d'euros par an. L’ancien buteur de Manchester United et d’Arsenal serait ainsi prêt à baisser son salaire de façon considérable afin de retrouver une place de titulaire au sein d’une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. L’affaire semble donc bien partie. Par ailleurs, l’Olympique de Marseille devra se séparer d’un ou deux attaquants afin de faciliter l’arrivée de sa future star. Les noms de Bamba Dieng et Konrad de la Fuente figurent sur la liste des potentiels partants.