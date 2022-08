Barça Mercato : Depay va quitter Barcelone et se rapproche d'un cador

Publié par Thomas le 02 août 2022 à 20:07

Barça Mercato : À un an de la fin de son contrat au FC Barcelone, Memphis Depay va être vendu cet été et un prétendant semble tenir les devants.

Barça Mercato : Memphis Depay va quitter Barcelone cet été

Le grand ménage se poursuit au sein du FC Barcelone qui se montre très ambitieux depuis l’ouverture du marché des transferts. Alors que les Blaugranas ont trouvé ce mardi une porte de sortie pour Oscar Mingueza (Celta Vigo) et Riqui Puig (LA Galaxy), le club catalan se prépare à enregistrer un départ colossal en attaque.

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, Memphis Depay a pris la décision de quitter le Barça, à un an de la fin de son bail. Si l’idée de rester jusqu’en 2023 en Catalogne trottait dans l’esprit du joueur, ce dernier aurait finalement été convaincu de partir pour ne pas cirer le banc de touche la saison prochaine. Avec les arrivées en 2022 de Pierre-Emerick Aubameyang et plus récemment de Robert Lewandowski, l’international néerlandais se chercherait désormais un point de chute. Comme le révèle le journaliste Ferran Martinez ce lundi, des sources du club auraient évoqué un rapprochement entre le joueur et la Juventus.

Barça Mercato : La Juve en pole et des offres de L1 pour Depay

Déjà renforcée par la signature de Dusan Vlahovic, la Vieille Dame souhaite enrôler une doublure compétitive au serial buteur serbe, d’autant qu’Alvaro Morata est récemment retourné à l’Atlético Madrid, après deux saisons en prêt. Le FC Barcelone aurait fixé le prix de vente de l’ancien attaquant de l’ OL à 20 millions d’euros.

Une somme abordable pour les Bianconeri qui travaillent en parallèle sur d’autres dossiers plus prioritaires, comme la signature d’un milieu (Leandro Paredes), pour pallier à la blessure de Paul Pogba. Dans le même temps, Memphis Depay serait entré dans le viseur de quelques clubs de Ligue 1, où le joueur aura marqué de son empreinte. Si aucun nom n’a pour l’instant fuité, il est fort à parier que l’ OL, son ancien club, fasse partie des prétendants.