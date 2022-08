Barça Mercato : Le dossier Samuel Umtiti bientôt bouclé à Barcelone

Publié par Nicolas le 03 août 2022 à 12:46

Barça Mercato : À la recherche d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière, Samuel Umtiti aurait trouvé une belle porte de sortie.

Barça Mercato : Samuel Umtiti pisté par Olympiakos

Selon le média américain ESPN, Samuel Umtiti serait suivi de près par l'Olympiakos. Les dirigeants du club grec ont rencontré lundi leurs homologues du Barça pour discuter du défenseur international français. Les discussions porteront sur un prêt d'un an. Les deux clubs doivent également définir les modalités concernant la prise en charge du salaire du champion du monde. Une pige à l'Olympiakos pourrait permettre à l'ancien lyonnais de jouer régulièrement et de retrouver son meilleur niveau. Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2026, Samuel Umtiti avait prolongé son contrat en janvier dernier afin de lisser son salaire imposant sur une période plus longue.

Cela fait plusieurs mois que Samuel Umtiti cherche une porte de sortie pour se relancer, Xavi ne comptant pas sur lui cette saison. Le défenseur central était très proche de s'engager avec le Stade Rennais avant que le club breton ne se rétracte car l'option Umtiti ne faisait pas l'unanimité en interne. Un temps proche de la Fiorentina, l'important salaire ainsi que les récurrentes blessures du défenseur central ont fait capoter l'affaire.

Barça Mercato : La piste OL relancée pour Umtiti

Selon le quotidien Sport, des contacts ont été noués ces derniers jours entre le clan Umtiti et l'Olympique Lyonnais. Le média n'en dit pas plus mais souligne deux points importants : le joueur aimerait revenir jouer en Ligue 1 et il serait prêt à faire des sacrifices sur le plan financier pour que ça se fasse.

Si Samuel Umtiti fait des concessions vis-à-vis de son salaire, l' OL devrait pouvoir le faire revenir sans aucun souci, d'autant plus que la perspective de réunir le Lyonnais avec ses amis Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso est alléchante. De son côté, le Barça serait prêt à faire des efforts et s'asseoir sur quelques millions d'euros afin de faciliter le départ de son défenseur central.