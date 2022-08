Barça Mercato : Revirement de situation dans le dossier de Jong

Publié par Thomas G. le 03 août 2022 à 15:16

Barça Mercato : En suspens depuis le début du mercato, l'avenir de Frenkie de Jong pourrait connaître son chapitre final dans les prochains jours.

Barça Mercato : Un nouveau prétendant rebat les cartes pour de Jong

Le FC Barcelone a connu un début de mercato très mouvementé avec la signature de Robert Lewandowski, Jules Koundé et Raphinha. En parallèle, les Blaugranas souhaitaient également se séparer de Frenkie de Jong. En l’occurrence, les performances du milieu néerlandais ne sont pas remises en cause, mais son salaire pose problème à la nouvelle direction du Barça. Ayant accepté de prolonger son contrat jusqu’en 2026 avec un report du paiement de son salaire, Frenkie de Jong attend un geste de la part du Barça. Les Blaugranas doivent près de 17 millions d’euros au milieu hollandais.

Le FC Barcelone avait conclu un accord pour vendre l’ancien prodige de l’Ajax à Manchester United pour 85 millions d’euros. Les deux clubs s’étaient ensuite heurtés au refus de Frenkie de Jong qui souhaite disputer la Ligue des Champions. Cette semaine, le dossier a connu un nouveau rebondissement avec l’approche concrète de Chelsea. Les Londoniens seraient prêts à s’aligner sur l’offre de Manchester United pour finaliser le transfert. Le nouveau propriétaire du club, Todd Boehly souhaite recruter Frenkie de Jong pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel.

Barça Mercato : Frenkie de Jong pourrait quitter Barcelone pour Chelsea

Longtemps annoncé à Manchester United, Frenkie de Jong pourrait finalement s’engager avec Chelsea. Plusieurs sources indiquent que les Blues vont transmettre une offre importante pour convaincre le Barça. Les Londoniens ont les faveurs du milieu du FC Barcelone qui serait agacé par le comportement des dirigeants catalans.

La vente de Frenkie de Jong permettrait au Barça de réduire sa masse salariale et de renflouer les caisses du club. Les Blaugranas auraient alors la possibilité d’enregistrer leurs nouvelles recrues et de continuer leur mercato. Le Barça pourrait profiter de l’offensive de Chelsea pour négocier les venues de César Azpilicueta et Marcos Alonso.