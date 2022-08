OM Mercato : Énorme coup de frein dans le dossier Alexis Sanchez

Publié par Timothée Jean le 03 août 2022 à 18:16

OM Mercato : Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, Alexis Sanchez est proche de rejoindre Marseille. Mais son transfert est loin d’être acquis.

OM Mercato : Nouvelles rencontres décisives pour Alexis Sanchez

Alexis Sanchez arrive à un tournant décisif pour la suite de sa carrière. Après trois saisons passées à l’Inter Milan, l’international chilien est invité à s'envoler vers d'autres cieux. Et pour cause, les dirigeants italiens souhaitent réduire leur masse salariale et alléger leur secteur offensif alourdi par le retour de Romelu Lukaku. La direction milanaise a ainsi entamé des négociations avec Alexis Sanchez en vue de rompre son contrat expirant en juin 2023. La résiliation de son contrat semblait même bien partie.

Selon certains médias, le joueur de 33 ans, après plusieurs semaines de réflexion, serait d’accord pour quitter l’Inter Milan dès cet été. Les Nerazzurri devraient lui verser une indemnité de 5 M€. Mais la presse italienne lâche un énorme de froid sur ce dossier. Sky Sport précise que rien n’est encore acté pour le départ d’Alexis Sanchez de l’Inter Milan, même si les négociations sont toujours en cours entre les deux parties. Les représentants de l’ancien Barcelonais sont déjà en Lombardie afin de finaliser les ultimes détails dans ce dossier. Le média italien assure qu’il y aura d'autres réunions dans le but de trouver un accord pour la résiliation de son contrat.

OM Mercato : Alexis Sanchez réfléchit à l'offre de Marseille

Ainsi, le clan Alexis Sanchez négocie toujours avec la direction de l’Inter Milan concernant les indemnités de son départ. Et en cas d’accord, le principal concerné ne devrait pas trop tarder pour rejoindre son futur club. La source précise que l’ancien joueur de Manchester United et d’Arsenal est en négociations très avancées avec l’ OM. Il serait même prêt à réduire son salaire de façon considérable afin de retrouver une place de titulaire au sein d’un club qualifié pour la Ligue des Champions.

Sky Sport indique que l’attaquant chilien « réfléchit » toujours à la proposition marseillaise. L’Olympique de Marseille lui proposerait un contrat de deux ans avec un salaire de 3 M€ par an. Le principal concerné attendrait d’abord de résilier son contrat avec l’Inter Milan, avant de répondre à l’offre marseillaise. L’ OM devra donc patienter encore quelques jours avant d’être définitivement fixé sur ce dossier.