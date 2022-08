OM Mercato : Alexis Sanchez lâche une première réponse

Publié par Ange A. le 04 août 2022 à 10:39

OM Mercato : Annoncé sur le départ à l’Inter et courtisé par l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez s’est exprimé sur sa situation.

OM Mercato : Alexis Sanchez entretient le mystère sur son avenir

Après le transfert de Luis Suarez en provenance de Grenade, Pablo Longoria souhaite boucler une nouvelle arrivée en attaque. Le président de l’Olympique de Marseille lorgne notamment du côté de la Serie A pour offrir un nouveau buteur à Igor Tudor. Alors que le nom de Dries Mertens, désormais libre de tout contrat, circule, le président de l’ OM courtise également Alexis Sanchez.

À un an de l’expiration de son contrat, l’ancien Blaugrana ne sera pas retenu par l’Inter Milan. Des discussions seraient même en cours pour une résiliation du contrat de l’international chilien. Alors que les spéculations pullulent sur son avenir, le polyvalent attaquant de 33 ans s’est exprimé. Interrogé par Sky Italia, le Chilien a entretenu le flou concernant son avenir.

OM Mercato : Alexis Sanchez affiche un souhait fort pour son avenir

« Au revoir l’Inter ? Demandez-lui (à son agent, ndlr). Est-il temps de dire au revoir ? Non, je suis calme. À quel point je suis proche de dire au revoir à l’Inter et à quel point je suis désolé ? », a lâché Alexis Sanchez. L’attaquant a exprimé un vœu au moment il est annoncé à l’Olympique de Marseille. « Je veux jouer. Est-ce que je veux toujours gagner ? Toujours, toujours c’est comme ça […] Je n’ai pas encore décidé », a assuré l’ancien du FC Barcelone également passé par Arsenal et Manchester United.

Arrivé à l’Inter Milan en 2020, Alexis Sanchez n’est pas le choix numéro 1 dans le secteur offensif. Avec le retour de Lukaku chez les Nerazzurri, son avenir se retrouve de nouveau compromis en Lombardie. Malgré son faible temps de jeu, le Chilien a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière.