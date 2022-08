Stade Rennais Mercato : Maurice fait de grandes annonces au SRFC

Publié par Nicolas le 04 août 2022 à 17:59

Stade Rennais Mercato : Lors de la présentation de ses deux nouvelles recrues, le directeur sportif du SRFC a parlé du marché des transferts.

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice justifie les choix Theate et Rodon

En conférence de presse hier après-midi pour la présentation d'Arthur Theate et Joe Rodon, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a expliqué plus en détail les raisons pour lesquelles le SRFC ont opté pour ces deux défenseurs centraux. L'homme fort du secteur sportif de Rennes a expliqué que la priorité pour remplacer Nayef Aguerd était de prendre un défenseur gaucher pour jouer dans l'axe gauche de la défense centrale, afin d'optimiser la qualité de la relance, qui serait plus fluide et plus facile, ce qui correspond au profil d'Arthur Theate.

Maurice a été très élogieux envers le nouvel international belge qui, selon lui, « esttrès enthousiaste, généreux, et dégage beaucoup d'envie et d' énergie ». Le directeur sportif a aussi évoqué comme critère important la vitesse du défenseur pour gérer la profondeur ainsi que le fait qu'il sache bien communiquer avec ses partenaires sur le terrain. Maurice considère que Theate a les qualités pour « tirer les autres vers le haut » grâce à son énergie et son caractère.

Le directeur sportif a également parlé de la deuxième recrue défensive du Stade Rennais, Joe Rodon. Arrivé en provenance de Tottenham, le défenseur international gallois de 24 ans arrive pour faire profiter de son expérience acquise avec les Spurs mais aussi en sélection galloise. Le directeur sportif du SRFC a mis en avant la polyvalence du défenseur. « Un joueur droitier qui peut jouer à gauche » de la défense centrale dans une défense à quatre, comme dans une défense à trois. La taille imposante de Rodon (1m93) et son agressivité défensive a été un critère important, tout comme le fait qu'il ait « une grande expérience du haut niveau ».

Florian Maurice a particulièrement souligné l'importance de la maturité de ces deux joueurs malgré leur jeune âge. Le fait d'avoir cotoyé de grands clubs, d'avoir joué dans de grands championnats européens, ou encore en sélection nationale est un critère plus important que l'âge ou le nombre de matchs joués.

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice fixe les objectifs du SRFC cette saison

En marge de la présentation des deux dernières recrues du SRFC, Florian Maurice a parlé du mercato et des objectifs fixés pour le Stade Rennais cette saison. Sur le marché du recrutement, l'homme fort du secteur sportif rennais a affirmé « ne pas être fermé pour apporter des touches supplémentaires ». Bien que la priorité était de renforcer le secteur défensif, le directeur sportif du SRFC a déclaré vouloir « chercher un maximum de possibilité pour pouvoir continuer à renforcer l'équipe et à être performant sur l'ensemble de la saison ».

Florian Maurice a également évoqué les objectifs du club cette saison. « L'objectif qui nous est fixé, c'est de jouer la Coupe d'Europe. Évidemment, jouer la plus belle sera franchement top parce qu'il y aura vraiment de la concurrence cette saison mais on se doit d'être ambitieux, on se doit de continuer à avancer, on se doit de faire mieux à chaque fois. L'année dernière on a terminé 4e, on essaiera de faire mieux cette saison. » Ainsi, le Stade Rennais aura bien pour objectif de terminer sur le podium en Ligue 1.