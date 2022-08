OM Mercato : Après Veretout, d’autres recrues attendues à Marseille

Publié par Timothée Jean le 04 août 2022 à 16:59

OM Mercato : Proche d’officialiser l’arrivée de Jordan Veretout, l’Olympique de Marseille travaille en parallèle sur l’arrivée d’autres renforts.

OM Mercato : Veretout ne sera pas la dernière recrue marseillaise

Comme Pablo Longoria l’a récemment expliqué, l’Olympique de Marseille poursuit son recrutement estival. Le club phocéen est déjà parvenu à signer sept recrues cet été et s’apprête à accueillir un nouveau milieu de terrain. L’Équipe le confirme dans son article du jour, l’ OM est parvenu à trouver un accord total pour le transfert de Jordan Veretout. L’international français, en difficulté à l’AS Rome, a trouvé un terrain d'entente depuis quelques jours avec l’Olympique de Marseille. Le deal s’est fait rapidement.

Les dirigeants marseillais ont profité de leurs bonnes relations avec leurs homologues romains afin de faciliter les négociations. Si les derniers dauphins du Paris Saint-Germain privilégiaient l’option d’un prêt pour Jordan Veretout, les différentes parties engagées dans ce dossier sont finalement parvenues à s’entendre sur un transfert sec. L’ancien joueur du FC Nantes devrait rejoindre l’ OM contre un chèque avoisinant les 10 millions d’euros.

Même s’il n’a pas encore signé son nouveau contrat, son arrivée à Marseille n’est plus qu’une question d’heure. La presse italienne est unanime sur ce point, Jordan Veretout est attendu ce jeudi dans la cité phocéenne avant de finaliser les derniers détails de son transfert. L’officialisation de son transfert devrait donc tomber dans les prochaines heures. Toutefois, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne ne sera pas la dernière recrue marseillaise. Puisque les dirigeants de l’ OM attendent deux recrues en plus à des postes clés.

OM Mercato : Marseille attend encore du lourd

Après Jordan Veretout, il s’agira surtout pour l’Olympique de Marseille de renforcer son secteur offensif. L’Équipe assure en effet que le club phocéen est déjà à l’œuvre pour attirer un nouvel attaquant. La piste prioritaire pour ce poste mènerait bien sûr à Alexis Sanchez de l’Inter Milan. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté depuis plusieurs semaines maintenant et elles devraient s’intensifier dans les jours à venir. Mais avant de finaliser cette grosse opération, l’ OM devra céder quelques joueurs. Bamba Dieng, Konrad de la Fuente et Cédric Bakambu devraient être sacrifiés. Même Gerson et Valentin Rongier ne sont pas à l’abri d’un départ.

Par ailleurs, le quotidien sportif précise que malgré les arrivées successives de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, l’ OM attend un renfort supplémentaire en défense. L’objectif des Marseillais serait surtout d’anticiper le futur départ de Duje Caleta-Car, poussé vers la sortie. Plusieurs pistes ont déjà été activées dans ce sens. Les noms de Jhon Lucumi (KRC Genk) ou encore Attila Szalai (Fenerbahçe) ont été évoqués ces derniers temps à Marseille. Quoi qu’il en soit, les dirigeants marseillais n’ont pas encore terminé leurs emplettes lors de ce mercato estival.