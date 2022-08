OM Mercato : Nouveau désaccord de taille entre Tudor et Longoria

Publié par Timothée Jean le 04 août 2022 à 20:59

OM Mercato : Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, ne serait pas d’accord avec sa direction au sujet de l’un de ses attaquants.

OM Mercato : Igor Tudor ne veut pas miser sur Arkadiusz Milik

Entre l’ OM et Arkadiusz Milik (28 ans), l’histoire d’amour a tout pour durer dans le temps. Arrivé en janvier en 2021, l’international polonais a rapidement conquis le cœur des supporters marseillais en enchaînant de belles prestations sous ses nouvelles couleurs. Régulièrement laissé sur le banc de touche sous l’ère Sampaoli, le grand attaquant marseillais s’est tout de même montré très efficace devant les buts adverses, en inscrivant 20 buts en 37 apparitions la saison dernière.

Convaincus de ses performances, les dirigeants marseillais ont alors décidé de lever son option d’achat estimé à environ 12 millions d’euros. Arkadiusz Milik est à présent lié à l’ OM jusqu’en juin 2025 et est déterminé à disputer la prochaine Ligue des Champions sous le maillot phocéen. Sauf que la donne risque de changer avec l’arrivée d’Igor Tudor. Selon les informations de L’Équipe, le nouvel entraîneur marseillais n’est pas un grand fan du buteur polonais, préférant miser sur d’autres options pour animer la pointe de l'attaque. D’où l’arrivée de Luis Suarez à l'Olympique de Marseille.

La preuve, lors de la préparation, Arkadiusz Milik a régulièrement été laissé sur le banc de touche au profit du buteur colombien. Igor Tudor préférait donc miser sur sa nouvelle recrue offensive pour la suite de la saison. Un choix que les dirigeants de l’ OM n’approuvent pas. Le quotidien sportif indique que l’ancien attaquant de Naples bénéficie du soutien de sa direction, qui souhaite profiter de son expérience en Ligue des Champions.

OM Mercato : Arkadiusz Milik s’interroge sur son avenir

S’il conserve la confiance de ses dirigeants, Arkadiusz Milik sait aussi que l’arrivée de nouveaux renforts a rebattu les cartes en attaque. L’ OM s’est déjà attaché les services de Luis Suarez et s’apprête à recruter Alexis Sanchez. Un tel recrutement remet en cause le statut de chacun en interne. Selon diverses sources, l’avant-centre polonais s’interrogerait désormais sur son avenir à Marseille. La perspective de le voir s’en aller en cas de belle offre pourrait prochainement devenir un sujet très sérieux. Mais pour l’heure, l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam reste très attaché à l’ OM et n’a pas l’intention de bouger.