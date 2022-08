OM Mercato : Après Sanchez, un nouveau deal en vue avec l'Inter

Publié par Ange A. le 05 août 2022 à 07:41

OM Mercato : Alors qu’Alexis Sanchez est annoncé à Marseille, un défenseur olympien pourrait rejoindre l’Inter Milan cet été.

OM Mercato : Nouvelle opération en vue avec l’Inter Milan

Après le transfert du Colombien Luis Suarez, l’Olympique de Marseille entend encore signer un nouvel attaquant. Pablo Longoria espère frapper un coup en Serie A. Le président de l’ OM cible Alexis Sanchez en instance de départ à l’Inter Milan. L’attaquant chilien ne dispose plus que d’un an de contrat avec les Nerrazzurri. Le joueur et le club lombard discuteraient pour la résiliation de leur contrat à l’amiable. Alors que Sanchez est annoncé à Marseille, le club italien pourrait piocher dans l’effectif d’Igor Tudor. Selon But Football, l’Inter s’intéresserait au profil de Pol Lirola. Le club italien pourrait perdre Denzel Dumfries. Le latéral néerlandais est courtisé par les Blues de Chelsea.

Lirola vers un retour en Serie A ?

Juste un an après son transfert définitif à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola ne sera pas retenu. Le défenseur espagnol définitivement recruté l’été dernier n’a pas été à la hauteur des attentes (un but et deux passes en 50 matchs). Son départ est d’autant plausible cet été que l’ OM a bouclé le transfert de Jonathan Clauss. Encore sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien de la Fiorentina est coté à 8 millions d’euros sur Transfermarkt. Selon la source, l’Inter Milan souhaiterait enrôler l’arrière droit dans le cadre d’un prêt. Reste maintenant à savoir si cette formule fera les affaires d’un Marseille également en quête de liquidités cet été.

En cas d’échec pour Lirola, le club lombard étudierait d’autres pistes. Selon Sport, les Nerrazzurri pisteraient notamment Alvaro Odriozola. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, l’arrière droit espagnol est sans avenir au Real Madrid. Ces deux dernières saisons, le latéral a enchaîné les prêts au Bayern Munich puis à la Fiorentina.