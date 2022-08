Stade de Reims Mercato : Un deuxième gardien de but signe au SDR

Publié par ALEXIS le 06 août 2022 à 01:12

Stade de Reims Mercato : Le SDR tient un nouveau gardien de but, en plus de Patrick Pentz arrivé cet été pour remplacer Predrag Rajkovic.

Stade de Reims Mercato : Ognjen Lukic rejoint de SDR

Le Stade de Reims s’est renforcé davantage au poste de gardien de but, en recrutant Ognjen Lukic au FK Radnicki 1923 Kragujevac en Serbie, ce vendredi. Il a signé un contrat de longue durée, jusqu’en juin 2027, soit pour 5 saisons. Le joueur de 19 ans est la deuxième recrue estivale du SDR au poste de gardien de but, après Patrick Pentz (débarqué d’Austria Vienne, en Autriche). En effet, le club champenois a transféré son dernier rempart Predrag Rajkovic (26 ans), à Majorque en Liga, cet été, contre un montant de 2 M€. Il était donc impératif pour la direction rémoise de lui trouver un successeur.

Et c’est bien Pentz qui sera le N°1, car Ognjen Lukic va d’abord faire ses preuves avec la réserve avant de prétendre à une place dans l’équipe professionnelle du Stade de Reims. « Titulaire avec la Serbie lors du dernier Championnat d'Europe U19, le portier de 1,93 m débarque donc en Champagne avec l'envie de continuer à franchir les échelons. Il évoluera avec le groupe Pro 2 avant d'intégrer, à terme, l'effectif d'Oscar Garcia », a précisé le club de Ligue 1.

Ognjen Lukic, compatriote et fan de Predrag Rajkovic

Comme vous l’avez noté, Lukic est le compatriote de Predrag Rajkovic. Encore plus, un fan de l’ex-dernier rempart des Rouge et Blanc. « Quand le Stade de Reims m'a approché, je n'ai pas hésité longtemps avant de signer ! Je connaissais déjà un peu le Club notamment parce que Predrag Rajkovic, qui est un exemple pour moi, était joueur ici », a indiqué l’imposant gardien de but du club de Marne, avant de se lâcher sur ses nouveaux défis. « Je sais que c'est une structure parfaite pour moi : un Club dans lequel je vais pouvoir continuer à travailler, m'améliorer et m'épanouir. Mon objectif est de m'imposer ici et de défendre les couleurs du Stade de Reims en Ligue 1 », a-t-il déclaré.

Yann Kombouaré, directeur sportif adjoint en charge du groupe Pro 2, a lui déclaré : « Ognjen Lukic est un joueur que nous suivons depuis plus d'un an maintenant. C'est un gardien doté d'un fort potentiel et nous sommes heureux de l'accueillir ici à Reims. L'objectif est de l'amener le plus haut possible ».