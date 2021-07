LOSC Mercato : Une piste en Ligue 1 pour oublier Maignan

Publié par Ange A. le 16 juillet 2021 à 09:15

Avec le départ de Mike Maignan, le Lille OSC se cherche un nouveau numéro 1 au poste de gardien. La direction du LOSC pourrait frapper un coup en Ligue 1 pour la succession de l’international tricolore.

Succession de Maignan, un coup à jouer en Ligue 1 pour le LOSC

Nouveau champion de France, le Lille OSC vit un été difficile. Le LOSC perd nombre d’éléments et la situation n’est pas proche de s’arrêter. Le club nordiste a notamment enregistré le départ de son entraîneur Christophe Galtier. Le technicien de 54 ans a quitté les Dogues pour un nouveau projet à l’OGC Nice. Comme lui, Boubakary Soumaré a rejoint Leicester City du côté de la Premier League. Quant à Mike Maignan, il est parti assurer la succession de Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan. Depuis son départ, la direction lilloise cherche un nouveau gardien de but. Si le nom du Suédois Robin Olsen (AS Roma) a été évoqué ces dernières heures, c’est finalement vers une vieille connaissance du championnat que les dirigeants lillois pourraient se tourner.

Rajkovic pour remplacer Maignan à Lille ?

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le Lille OSC pense à Predrag Rajkovic pour assurer la succession de Mike Maignan. « Lille désire très fortement le gardien du Stade de Reims, Predrag Rajkovic », écrit l’insider sur son compte Twitter. Le portier de 25 ans est présenté comme l’une des valeurs sûres du championnat et brille notamment dans le domaine des tirs au but. Il a d’ailleurs stoppé plus de penaltys (6) qu’il n’en a concédés (5). Recruté en 2019 contre 5 millions d’euros en provenance du Maccabi Tel Aviv, l’international serbe aux 19 capes est encore sous contrat avec Reims jusqu’en 2023. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 9 millions d’euros. Un montant dans les cordes du LOSC qui a empoché de jolis chèques suite aux départs de Galtier, Maignan et Soumaré.