Publié par ALEXIS le 05 août 2022 à 20:42

LOSC Mercato : Comme pressenti, le Paris FC s’est attaché les services d’un défenseur de Lille OSC. Il a fait l’objet d’un transfert direct.

LOSC Mercato : Officiel, le Paris FC boucle un transfert à Lille

Prêté à trois clubs différents en Belgique ces dernières saisons, Yves Dabila quitté le LOSC définitivement. Il a été transféré au Paris FC, officiellement ce vendredi. Il a signé un contrat de deux ans avec le club de Ligue 2. « Lille OSC confirme aujourd’hui le transfert d’Yves Dabila. Le défenseur central (25 ans) rejoint le club francilien du Paris FC. Le Club souhaite à Yves le meilleur pour la suite de sa carrière », a informé l'équipe présidée par Olivier Letang.

L’arrière central part de Lille où il n’a pas réussi à se faire une place dans l’équipe A, depuis son arrivée en juillet 2017, en provenance de l’AS Monaco. Depuis l’été 2019, il était prêté successivement au Cercle Bruges (2019-2020), au Royal Excel Mouscron (2020-2021) et dernièrement au RFC Seraing (janvier 2022-juin 2022). Au total, l’international ivoirien a disputé 32 matchs avec le LOSC en 5 ans.

Le Paris FC a aussi officialisé l’arrivée de Yves Dabila dans la capitale. « Le Paris FC est heureux de vous annoncer la signature d’Yves Dabila. En provenance du LOSC, le défenseur central rejoint le Paris FC jusqu’en juin 2024. Tout le Paris FC lui souhaite la bienvenue », a confirmé le PFC. Le joueur de 25 ans s’est également réjoui de sa signature dans la capitale. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris FC. Les premiers contacts ont été très positifs. À ce moment de ma carrière, je pense que c’était le projet qui me correspondait le plus. Les ambitions du club m’ont attiré et je suis prêt à aider le club pour grandir », a déclaré le joueur débarqué du LOSC.