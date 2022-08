OL-AC Ajaccio : La compo de Lyon avec un choix fort au milieu !

Publié par Thomas le 04 août 2022 à 17:29

OL-AC Ajaccio : Premier test pour l'Olympique Lyonnais qui reçoit le promu ajaccien ce vendredi. Découvrez la compo de Peter Bosz.

OL : La saison de Lyon débute ce vendredi

Nouvelle saison, nouveaux objectifs pour l’Olympique Lyonnais, qui souhaite tirer un trait sur un exercice 2021/2022 raté. Ambitieux sur le marché des transferts, les Gones se sont vus renforcés de plusieurs joueurs à des postes clés, enregistrant au passage quelques départs importants comme celui de l’Italien Emerson ou du capitaine Léo Dubois.

Néanmoins, malgré un effectif drastiquement renforcé, Peter Bosz accuse plusieurs absences de taille pour son premier match de la saison. " Le groupe se sent bien. On a eu une préparation pas mal. Maxence Caqueret, ça va bien, il court, la semaine prochaine il va reprendre l’entraînement avec le groupe. Pareil pour Jeff ReineAdelaide et Romain Faivre ", a déclaré le coach néerlandais qui devra composer sans Romain Faivre (blessé) et Henrique (suspendu).

Autre incertitude côté OL, la présence de la recrue Corentin Tolisso, sur le chemin du retour après une blessure au mollet gauche contractée il y a un mois. " J’aimerais avoir tous les joueurs dans mon groupe mais c’est toujours comme ça, 2-3 joueurs en moins c’est pas trop grave. Corentin Tolisso je sais pas encore s’il sera dans le groupe mais je l’espère ", a-t-il rajouté. D’après L’Équipe, l’international français devrait débuter sur le banc et laisser sa place au jeune Johann Lepenant.

OL : Lacazette en mission pour ramener Lyon au sommet

Première recrue de l’Olympique Lyonnais cet été, Alexandre Lacazette était présent cette semaine en conférence de presse au côté de son coach Peter Bosz. L’attaquant de 31 ans, de retour au club après cinq saisons passées à Arsenal, n’a pas caché son impatience de reprendre la compétition avec son club formateur. " Ça fait plaisir, il y a beaucoup d’excitation et de l’envie. Une petite pression mais j’ai hâte d’être vendredi soir ", a annoncé Lacazette. Nouveau capitaine de l’ OL, Le Général, comme il se fait appeler à Lyon, aura pour mission de ramener les Gones dans le top 3 de Ligue 1. " Je suis là pour qu’on gagne et être européen, forcément ça passera par mes performances et des buts mais si on va en Ligue des Champions et que je ne marque pas je signe direct. On va viser les 28 buts cette saison. "

OL : Lyon devra se défaire du piège ajaccien

Si Lyon part logiquement favori dans son stade contre le promu corse, rien n’est joué pour les hommes de Peter Bosz qui pourraient se faire surprendre par une équipe pleine d’audace. 2e de Ligue 2 la saison passée, l’AC Ajaccio s’est notamment révélé par ses contres fulgurants et sa défense hors pair. " Ajaccio a fait 23 clean sheets en 38 journées c’est impressionnant ! Ils n’ont marqué que 39 buts mais c’est solide. C’est un promu mais ça ne veut pas dire que ce sera facile ", a tenu à rappeler Peter Bosz en conférence de presse. Pas de doute, ce duel contre l’ACA a tout d’un test pour l’Olympique Lyonnais qui devra élever son niveau de jeu pour ne pas retomber dans ses travers de la saison passée.

Compo probable de l’ OL contre l’AC Ajaccio :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : M. Gusto, T. Mendes, C. Lukeba, N. Tagliafico

Milieux de terrain : H. Aouar, L. Paqueta, J. Lepenant

Attaquants : Tetê, A. Lacazette (C), K. Toko-Ekambi