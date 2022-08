OL : La sortie de Lacazette après sa première en Ligue 1

Publié par Ange A. le 06 août 2022 à 06:11

OL : Buteur lors de la victoire de Lyon contre Ajaccio (2-1) vendredi, Alexandre Lacazette s’est livré sur son retour en Ligue 1.

OL : Alexandre Lacazette déjà buteur avec Lyon

La Ligue 1 Uber Eats a repris ses droits vendredi. L’Olympique Lyonnais affrontait l’AC Ajaccio pour la première affiche de la saison 2022-2023. L’ OL n’a pas manqué son entrée en jeu en s’imposant (2-1) contre le promu. De nouveau prêté par le Shakhtar Donetsk, Tetê a inscrit le premier but de cette nouvelle saison dans le premier quart d’heure (12e). De retour à Lyon cet été, Alexandre Lacazette a aggravé le score pour les siens sur penalty (22e). Le seul point noir de la soirée côté lyonnais est l’expulsion d’Anthony Lopes. Le portier des Gones a été expulsé suite à une sortie dangereuse sur El Idrissy. Sur le penalty qui a suivi, Thomas Mangani a réduit le score pour les siens.

Lacazette juge son retour en Ligue 1 avec Lyon

Buteur pour son retour en Ligue 1, Alexandre Lacazette a livré son analyse. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais ne cache pas sa satisfaction après ce court succès de Lyon. L’ancien Gunner estime néanmoins qu’il reste encore du travail pour réaliser une meilleure campagne cette année. Pour rappel, l’ OL est privé de Coupe d’Europe cette saison. « On aurait pu mieux faire, mais pour un premier match de la saison, c’est bien […] Il y a encore les peurs de la saison passée, de perdre des points en fin de match, on manque de confiance. On doit continuer à travailler pour essayer d’être meilleur », a indiqué l’attaquant lyonnais interrogé par Prime Video.

Dans sa sortie, Alexandre Lacazette a également évoqué son rôle à Lyon. « Je ne pense pas être plus altruiste, mais je suis plus sur le terrain avec les coéquipiers, j’essaie de les aider et c’est là-dessus que j’ai progressé. J’essaie d’aider les jeunes joueurs au maximum. Je sens bien cette saison à venir, on doit continuer à travailler », a indiqué l’ancien d’Arsenal.