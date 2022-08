Bordeaux Mercato : Un autre départ en attaque annoncé au FCGB

Publié par Ange A. le 07 août 2022 à 06:25

Bordeaux Mercato : Alors que l’avenir de Hwang Ui-Jo cristallise l’attention, un autre attaquant devrait quitter le FCGB cet été.

Bordeaux Mercato : Un autre départ se profile en attaque au FCGB

Auteur de 11 buts et 2 passes décisives la saison dernière, Hwang Ui-Jo est sur le départ chez les Girondins de Bordeaux. L’attaquant sud-coréen ne dispose plus que d’un an de contrat avec le FCGB. Le club au scapulaire étant dans l’obligation de vendre cet été, un transfert de Hwang est attendu. Les courtisans ne manquent pas d’ailleurs pour l’avant-centre de 29 ans. En Ligue 1, il est notamment la priorité d’Antoine Kombouaré au FC Nantes. Le Stade Brestois s’intéresse aussi à son profil et aurait même dégainé 3 millions d’euros pour son transfert. Outre-Manche, un intérêt de Wolverhampton a été dévoilé. Alors que Hwang s’apprête à quitter la Gironde, les Marine et blanc devraient également enregistrer le départ de M’Baye Niang. Le Sénégalais ne dispose aussi plus que d’une seule année de contrat.

M’Baye Niang vers une surprenante destination

Arrivé libre du Stade Rennais en 2021, M’Baye Niang n’est pas un indispensable chez les Girondins de Bordeaux. Il n’a inscrit que 7 buts et délivré une passe décisive lors de la saison écoulée. Ses prouesses auraient séduit un club du côté de la Suisse. Foot Mercato assure en effet que l’attaquant sénégalais est convoité par les Suisses du FC Sion. Le média en ligne souligne même que la formation suisse serait disposée « à payer une indemnité de transfert à Bordeaux alors que d’autres clubs proposaient uniquement des bonus pour ce dossier ».

Dans ce sens, Sion préparerait « une offre jugée intéressante » pour M’Baye Niang. Une bonne nouvelle en vue pour le FCGB en quête de liquidités cet été. En cas de transfert en Suisse, l’attaquant âgé de 27 ans découvrirait le cinquième championnat de sa carrière. Outre la Ligue 1, l’international sénégalais a déjà évolué en Italie, en Angleterre et en Arabie saoudite.