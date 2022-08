FC Toulouse - OGC Nice : Début incroyable pour une recrue de Favre

Publié par Henri le 07 août 2022 à 23:40

Malgré un match nul à Toulouse (1-1), l’ OGC Nice a eu l'occasion de voir ses recrues estivales à l'oeuvre. Avec une mention spéciale pour Aaron Ramsey.

Toulouse - OGC Nice : Les Aiglons accrochés d'entrée

Ambitieuse cette saison malgré le départ de Christophe Galtier au PSG, l’OGC Nice démarre timidement le nouvel exercice de Ligue1. Pour son premier match de la saison, le club de la Côte d’Azur s’est déplacé en Aquitaine pour défier un TFC qui retrouve la fièvre de la Ligue 1 après deux ans passés en Ligue 2. Et ce sont les champions de Ligue 2 qui ont mis d’entrée de jeu une pression terrible sur le Gym qui va céder à la 20e minute (1-0) avec le but de Thijs Dallinga, qui s’est engagé cet été avec le TFC en provenance de l’Excelsior Rotterdam.

Un baptême de feu reluisant pour la recrue phare des Aiglons

En manque d’idée offensive, les Aiglons doivent leur salut à leur recrue phare de l’été, Aaron Ramsey. L’international gallois, entré en jeu à la 76e minute, a inscrit son premier but avec son nouveau club, une minute seulement après sa présence sur le terrain, en reprenant in extrémis un centre de Billal Brahimi. Le joueur de 31 ans désiré par Inéos permet ainsi à son club de repartir de Toulouse avec le point du match nul.

Toulouse - OGC Nice : Lucien Favre se contente du match nul

L’opposition entre le TFC et le Gym marquait également le grand retour de Lucien Favre en Ligue 1. Le technicien suisse, qui retrouve son ancien club quatre ans après l’avoir quitté pour rejoindre le Borussia Dortmund, s'est contenté de ce match nul.

« Ce n'est jamais facile de débuter chez un promu. Toulouse a l'habitude de démarrer très fort ses matches et nous avons souffert en première mi-temps. On a eu du mal à récupérer le ballon et leur jeu long nous a fait du mal. Les joueurs qui sont rentrés ont beaucoup apporté et c'est une bonne chose pour le groupe. On veut toujours gagner mais vu comment ça s'est déroulé, ça va », a déclaré l'entraîneur niçois après la rencontre de ce dimanche.