OM Mercato : Pablo Longoria confirme lui-même pour Alexis Sanchez

OM Mercato : En marge du match de l’OM contre le Stade de Reims, Pablo Longoria a évoqué les rumeurs annonçant Alexis Sanchez proche de la Canebière.

OM Mercato : Pablo Longoria reconnait des négociations avec Alexis Sanchez

Sur le point de résilier son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez est fortement pressenti pour rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille. Interrogé sur le sujet ce dimanche soir, Pablo Longoria a confirmé des discussions avec l’ancienne star du FC Barcelone, mais préfère rester prudent concernant le dénouement de ce dossier.

« Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui. Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens. C’est un profil qui marche complètement avec ce qu’on veut mettre en place. Ça dépend d’un troisième club, l’Inter, dans une situation particulière. Il faut toujours respecter le club », a expliqué le président du club marseillais au micro de Prime Video. Selon plusieurs sources italiennes, l’international chilien de 33 ans devrait bel et bien s’engager avec l’OM dans les prochains jours.

OM Mercato : Alexis Sanchez attendu à Marseille la semaine prochaine

En effet, selon les informations de RMC Sport, Alexis Sanchez serait attendu à Marseille la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L’ancien buteur d’Arsenal devrait signer un contrat de deux ans à l'OM, soit jusqu’en juin 2024, avec à la clé un salaire de 3 millions d'euros par saison. Une arrivée qui devrait pousser vers la sortie Cédric Bakambu et Bamba Dieng afin de faire de la place au sein de l’effectif d’Igor Tudor. Si l’international congolais de 31 ans veut quitter l'OM, le jeune attaquant sénégalais (22 ans) veut rester et s'imposer avec le club phocéen.

Affaire à suivre donc…