OL Mercato : Deux nouvelles inquiétantes tombent à Lyon

Publié par Thomas le 08 août 2022 à 15:55

OL Mercato : De retour à l'entraînement après sa victoire du week-end, l'Olympique Lyonnais a reçu deux mauvaises nouvelles concernant ses recrues.

OL Mercato : Lacazette absent de l'entraînement ce lundi

Les sourires sont de retour à l’Olympique Lyonnais, qui sort d’une victoire importante contre l’AC Ajaccio en Ligue 1. En ouverture du championnat vendredi, les Gones se sont imposés devant leur public 2 buts à 1 au terme d’une rencontre haletante. De retour dans le Rhône après cinq saisons à Arsenal, Alexandre Lacazette n’a pas tardé à débloquer son compteur but avec un penalty transformé à la 22e minute. Néanmoins, l’attaquant des Bleus n'est pas sorti indemne de cette rencontre et pourrait créer quelques sueurs froides à Peter Bosz.

Comme le relaie le site Olympique et Lyonnais ce lundi, le joueur de 31 ans manquait à l’appel face aux 1150 supporters conviés pour assister à l’entraînement des joueurs. Le média précise que le buteur aurait ressenti " une petite alerte musculaire " ce qui aurait poussé le club rhodanien à ne pas prendre de risque en vue du match contre le FC Lorient dimanche 14 août. Lacazette n’était toutefois pas le seul joueur à manquer à l’appel ce lundi, puisque Sinaly Diomandé et Karl Toko Ekambi ne faisaient pas partie de la séance du jour, tout comme Moussa Dembélé, Romain Faivre et Jeff Reine-Adelaïde, déjà blessés.

OL Mercato : Tagliafico sorti prématurément de l’entraînement

La légère blessure contractée par Alexandre Lacazette n’est pas la seule frayeur de la journée à Lyon. En plus de sa recrue offensive, Peter Bosz a vu son défenseur argentin, Nicolas Tagliafico, sortir de la pelouse en pleine séance d’entraînement. L’ancien joueur de l’Ajax, recruté 4,2 millions d’euros par l’ OL, s’est dirigé vers la salle des soins " sans que personne ne sache vraiment quel était le problème ", déclare la source. Une mauvaise nouvelle donc pour l’entraîneur néerlandais qui souhaite disposer de toutes ses forces contre les Merlus le week-end prochain.