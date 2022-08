OM Mercato : Ça coince encore entre Alexis Sanchez et Marseille !

Publié par Timothée Jean le 08 août 2022 à 20:55

OM Mercato : Alors qu'Alexis Sanchez se rapproche sérieusement de Marseille, il y a encore quelques divergences entre les deux parties.

OM Mercato : Les exigences d’Alexis Sanchez posent problème

Lors de sa récente conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, donnait la tendance pour la suite de son mercato estival. Après être parvenu à mettre la main sur huit nouvelles recrues, le technicien assurait que son effectif serait « encore renforcé » dans les jours à venir. D'ailleurs, l’ OM est proche de finaliser l'arrivée d'Alexis Sanchez. Longtemps enclin à retrouver son ancien club, le FC Barcelone, l’international chilien aurait finalement donné son accord pour rejoindre Marseille cet été.

Après la Liga, la Première League et la Serie A, l’ancien attaquant de Manchester United s’apprête à découvrir la Ligue 1. Son agent s’est récemment rendu à l’Inter Milan dans l’optique de rompre son contrat expirant en juin 2023. Et après des négociations âpres, les deux parties sont finalement parvenues à trouver un terrain d’entente pour la résiliation de son bail. Alexis Sanchez a en effet résilié ce lundi son contrat avec les Nerazzurri. La nouvelle a été officialisée via le site officiel du club italien.

A présent libre de tout contrat, l'attaquant de 33 ans est attendu cette semaine à Marseille afin de finaliser les ultimes détails pour son transfert. Sauf que la presse italienne lâche un premier coup de froid sur son arrivée à l’ OM, révélant que les dirigeants marseillais et le clan Sanchez doivent encore s’entendre sur les exigences salariales du joueur.

OM Mercato : Ça négocie toujours entre Alexis Sanchez et Marseille

Le Corriere Dello Sport assure en effet que l’accord entre l’Olympique de Marseille et Alexis Sanchez n’est pas total. Le désaccord entre les deux parties porterait surtout sur les prétentions salariales du buteur expérimenté. L’ OM lui proposerait un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2024, assorti d’un salaire de 3 M€. L'attaquant chilien, qui percevait environ 7 M€ par an à l'Inter Milan, en réclamerait un peu plus, ce qui risque de refroidir les ardeurs marseillaises. Néanmoins, les négociations se poursuivent toujours entre les différents acteurs. Et la confiance reste de mise, puisque toutes les parties engagées dans ce dossier vont dans le même sens, celui de boucler ce deal dès cette semaine.

Les représentants d’Alexis Sanchez comptent pour le moment faire traîner les négociations, d’autant plus que le joueur de 33 ans est très sollicité sur le marché des transferts. La balle est donc dans le camp des Marseillais. S’ils souhaitent réellement boucler ce transfert, ils devront revoir leur offre à la hausse. Dans le cas contraire, l’ancien Barcelonais risque de prendre une autre destination. Des formations turques et qataries seraient aussi en embuscade sur cette piste offensive.