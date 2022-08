PSG Mercato : Luis Campos négocie un transfert torride au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2022 à 03:15

PSG Mercato : Proche d'enregistrer le renfort colossal de Fabien Ruiz, le Paris Saint-Germain pourrait boucler un gros coup dans l'entrejeu parisien.

PSG Mercato : Retour à l’envoyeur pour un milieu de terrain du Paris SG

Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros, Idrissa Gueye serait sur le point de quitter le Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son contrat avec le Champion de France en titre, le natif de Dakar serait proche d’un retour à Everton. Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme en effet que le Paris Saint-Germain et Everton seraient dans la phase finale des négociations au sujet du transfert de l’international sénégalais de 32 ans.

« Everton est prêt à terminer les signatures de Conor Coady et Amadou Onana cette semaine, des documents en cours avec les Wolves pour le défenseur central qui est en tête de liste de Lampard. Pourparlers en phase finale pour Gana Gueye aussi, Everton est optimiste », assure le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter. Le montant de l’opération n’a pas encore été dévoilé, mais le transfert d'Idrissa Gueye pourrait être officialisé dès cette semaine.

PSG Mercato : Visite médicale programmée pour Idrissa Gueye

Le départ d'Idrissa Gueye du Paris Saint-Germain n'est plus qu'une question d'heures. L’ancien milieu de terrain de Lille OSC va faire son retour en Premier League, du côté d’Everton. D’après les informations du média Goal, Gueye passe actuellement sa visite médicale avec le club anglais. Une visite médicale où il est notamment accompagné du défenseur international anglais Conor Coady, qui va rallier Everton dans le cadre d'un prêt en provenance de Wolverhampton.

Barré par la concurrence avec le club de la capitale, le récent champion d'Afrique des Nations va faire son grand retour en Angleterre. Trois ans après son arrivée à Paris, il va retrouver le club où il avait brillé entre 2016 et 2019. Toujours selon la même source, Everton et le PSG se sont entendus sur la base d'un transfert et Gueye va s'engager pour deux ans avec les Toffees.