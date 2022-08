OM Mercato : Une très grande nouvelle tombe pour Alexis Sanchez !

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2022 à 06:25

OM Mercato : Grande priorité de Pablo Longoria cet été, Alexis Sanchez ne s’est pas encore engagé avec Marseille. Mais les lignes bougent dans le bon sens.

OM Mercato : L’Inter Milan officialise le départ d’Alexis Sanchez

Après deux ans passés en Serie A, Alexis Sanchez quitte l’Inter Milan. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant chilien a décidé d’aller voir ailleurs et le club italien a accepté de résilier son bail. « L’Internazionale Milan annonce qu’il a accepté la résiliation consensuelle du contrat de l’attaquant chilien Alexis Sanchez. Le club tient à remercier Alexis pour ses trois saisons chez les Nerazzurri, couronnées par la conquête de trois trophées, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire sur le site de l’Internazionale. Ne pensant pas encore à la retraite, à 33 ans, l’ancienne star du FC Barcelone serait désormais attendue à l'Olympique de Marseille afin de régler les derniers détails de son transfert.

OM Mercato : Alexis Sanchez attendu à Marseille pour finaliser son arrivée

D’après la presse italienne, un accord entre Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille sur la base d’un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2024, avec à la clé un salaire de 3 millions d’euros nets par an. Son arrivée à Marseille pour la traditionnelle visite médicale doit intervenir ces prochains jours. Pourtant Pablo Longoria a dernièrement jeté du froid sur cette piste.

« Est-ce que c’est un joueur de l’OM ? Non. Est-ce qu’il y a des conversations ? Oui. Il ne faut pas mentir aux gens. C’est un profil qui correspond avec ce qu’on veut mettre en place. Est-ce que cela va se faire ? Cela dépend de l’Inter. Il faut toujours respecter l’autre club », a expliqué le président marseillais, dimanche soir. Vainqueur ce dimanche contre Reims avec des recrues en feu, l’OM devrait acquérir dans les prochaines heures un autre joueur plein de grinta : Alexis Sánchez en personne. Tout serait désormais presque bouclé entre les deux parties.