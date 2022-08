AS Monaco Mercato : Man United, accord total pour Adrien Rabiot !

Publié par Thomas G. le 08 août 2022 à 15:56

AS Monaco Mercato : Annoncé favori pour la succession d'Aurélien Tchouaméni à l'ASM, Adrien Rabiot est fixé sur l'identité de son futur club.

AS Monaco Mercato : Le prochain club d’Adrien Rabiot est connu

Adrien Rabiot était l’une des cibles principales de l’AS Monaco pour prendre la succession d’Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid cet été. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain avait été mis sur la liste des transferts par la Juventus après une nouvelle saison décevante. L’international français est en fin de contrat en juin 2023 ce qui lui a permis d’avoir de nombreux courtisans sur le marché des transferts. L’Olympique Lyonnais, Manchester United et l’AS Monaco se sont montrés intéressés par le natif de Saint-Germain-en-Laye.

Selon les informations de Sky Sports, Adrien Rabiot va rejoindre Manchester United dans les prochains jours. Les dirigeants mancuniens sont parvenus à doubler l’AS Monaco en obtenant un accord avec leurs homologues italiens. L’international français devrait donc s’engager avec Manchester et découvrir, à 27 ans, la Premier League. Les Monégasques n’ont pas pu accéder aux exigences de la mère du joueur et le prix demandé par la Juve. Les dirigeants de l’ASM espéraient pouvoir convaincre l’international français en lui promettant du temps de jeu et potentiellement la Ligue des Champions.

AS Monaco Mercato : L'ASM veut réagir après l’échec Adrien Rabiot

Après l’échec dans le dossier Adrien Rabiot, la situation devient urgente pour le club de la Principauté. Les Monégasques sont toujours à la recherche d’un milieu de terrain récupérateur et la piste menant à Boubakary Soumaré est toujours d’actualité. L’ASM a également tenté de rapatrier l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille, Zambo Anguissa, mais s’est heurté à la fermeté des dirigeants napolitains. Une qualification pour les phases de poules de la Ligue des Champions devrait faciliter la venue d’un nouveau milieu de terrain. Les hommes de Philippe Clement devront réaliser un grand match mercredi pour inverser la tendance et se qualifier face au PSV Eindhoven.