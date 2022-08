OM Mercato : L'Olympique de Marseille devancé pour Alexis Sanchez

Publié par Timothée Jean le 09 août 2022 à 13:13

OM Mercato : Proche de boucler le transfert d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille pourrait finalement subir un terrible échec dans ce dossier.

OM Mercato : Marseille en grand danger pour Alexis Sanchez

Lundi soir, la direction de l’Inter Milan a annoncé qu’elle mettait un terme à son idylle avec Alexis Sanchez. Les deux parties sont finalement parvenues à trouver un terrain d’entente pour la résiliation de son contrat expirant en juin 2023. Ainsi, après trois saisons passées en Serie A, l’international chilien quitte les Nerazzurri. Il est désormais libre de s’engager là où il le souhaite. Dès lors, la question qui se pose est de savoir : où Alexis Sanchez poursuivra sa carrière ? L’Olympique de Marseille, qui a entamé les négociations avec l’entourage du joueur expérimenté tient bien évidemment la corde.

La presse italienne et française l’assure, un accord aurait déjà été conclu entre les deux parties. L’ancien attaquant de Manchester United et d’Arsenal est même attendu cette semaine à Marseille afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de s’engager officiellement avec l’ OM. Cependant, son arrivée est un peu bloquée, car les Phocéens doivent dégraisser leur effectif, surtout en attaque, avant de recruter. Ce délai d’attente ne joue pas vraiment en faveur de l’ OM, puisque Alexis Sanchez fait à présent l’objet de convoitise de la part d’un autre club, Galatasaray.

OM Mercato : Galatasaray proche de chiper Alexis Sanchez

Le média turc Hurriyet assure en effet que les dirigeants stambouliotes poussent en coulisse afin de boucler la signature de l’ancien Barcelonais et mettent toutes les chances de leur côté. Ils auraient même missionné Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu pour convaincre Alexis Sanchez de signer à Galatasaray cet été. Les deux joueurs, qui connaissent bien l’attaquant chilien, auraient récemment échangé avec lui. Ils lui auraient raconté l’histoire du club et tenteraient de le rassurer sur le projet sportif de Galatasaray.

La source ajoute que le club turc proposerait à Alexis Sanchez un contrat de deux saisons, assorti d’un salaire de 3 millions d’euros. Une proposition suffisante pour le dévier de son destin marseillais. Le média turc assure que le buteur de 33 ans, bien désireux de poursuivre sa carrière à l' OM, ne serait pas insensible à l’offre de Galatasaray. Les négociations entre deux parties devraient s’intensifier dans les prochains jours. Les Marseillais sont donc prévenus, une grosse menace plane sur ce dossier.