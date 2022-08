RC Lens Mercato : C'est fait, une pépite en attaque quitte le RCL !

Publié par Anthony le 09 août 2022 à 19:43

RC Lens Mercato : Annoncée dans le viseur du SC Bastia, une pépite du RCL va rejoindre un autre club de Ligue 2 sous la forme d'un prêt.

RC Lens Mercato : Le RCL va prêter Ibrahima Baldé

Après avoir battu le Stade Brestois lors de la première journée de Ligue 1 grâce à un triplé de Florian Sotoca, le RC Lens continue son mercato et s'apprête à faire un dégraissage en prêtant Ibrahima Baldé à Annecy. Selon Le Dauphiné Libéré, ce prêt serait imminent sans option d'achat. Un prêt qui permettrait au jeune joueur de gagner du temps de jeu et de s'améliorer, lui qui est apparu à quatre reprises sous les ordres de Franck Haise, la saison dernière.

Le RCL fonde beaucoup d'espoir sur le jeune joueur de 19 ans qui ira s'aguerrir en Ligue 2 pour revenir chez les Sang et Or l'année prochaine. Au cours de la saison 2021-2022, il n'a joué que 4 petits matchs dans l'élite pour seulement 54 minutes de jeu. Il s'est vu jouer avec l'équipe B, en National 2, où il a pris part à 10 matches et inscrit 3 buts. Il va rejoindre les promus de Ligue 2 à Annecy qui commence sa saison difficilement après avoir perdu ses deux premiers matchs face à Niort et Amiens.

RC Lens Mercato : Plusieurs clubs étaient intéressés par Ibrahima Baldé

Ibrahima Baldé avait de nombreux prétendants en Ligue 2. Un temps annoncé à Bastia, il n'a finalement pas suivi son coéquipier Tom Ducrocq qui a été transféré au club corse durant le mercato. Rodez avait aussi l'avant-centre dans ses petits papiers, mais c'est bien le promu qui arrache la mise. Le joueur formé au Red Star aidera Annecy à viser le maintien en Ligue 2 et le RCL compte sur lui pour glaner du temps de jeu et s'améliorer en vue de la saison prochaine.