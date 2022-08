Stade Rennais Mercato : Chelsea prépare un énorme deal au SRFC !

Publié par Thomas G. le 10 août 2022 à 10:06

Stade Rennais Mercato : Sous pression après la défaite face au FC Lorient, le SRFC pourrait perdre un grand talent qui est pisté par Chelsea.

Stade Rennais Mercato : Chelsea vise un superbe coup au SRFC

Décimé par les départs de Mathys Tel au Bayern Munich et Nayef Aguerd à West Ham, le Stade Rennais pourrait perdre d’autres joueurs importants d'ici la fin du mercato. La fenêtre des transferts ferme ses portes dans moins d’un mois et l’avenir de certains cadres de l’effectif est toujours en suspens. C’est notamment le cas de Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier ou encore Hamari Traoré. Cette semaine, un nouveau joueur s’est ajouté à cette liste, Jéremy Doku. L’international belge a la cote sur le marché des transferts et son nom revient avec insistance en Angleterre.

Selon les informations de l’insider Simon Phillips, Chelsea serait très intéressé par le profil de Jéremy Doku. Les Blues souhaiteraient enrôler l’ailier belge pour préparer l’avenir et s’assurer que le Diable Rouge ne signe pas dans un autre grand club. Le club londonien serait disposé à le recruter dès cet été pour éviter une éventuelle concurrence sur ce dossier. Chelsea pourrait transmettre une première offre concrète au Stade Rennais dans les prochains jours. Un temps pisté par le Bayern Munich, Liverpool et le Barça, après l'Euro 2021, Jéremy Doku pourrait quitter la Bretagne pour 40 millions d’euros. Une nouvelle vente importante pourrait ainsi être réalisée par le Stade Rennais dans ce mercato.

Stade Rennais Mercato : Jéremy Doku bientôt à Chelsea ?

Les dirigeants du SRFC pourraient décider de sacrifier Jéremy Doku pour conserver Martin Terrier. La vente de l’international belge justifierait le refus de laisser partir le buteur français. D’autant plus qu’un éventuel départ de l’ailier de 20 ans permettrait au SRFC d’avoir un cumul de vente de près de 100 millions d’euros cet été. Une somme non-négligeable qui devrait être en partie réinvestie sur le marché des transferts.

La vente de Jerémy Doku à Chelsea offrirait également la possibilité au Stade Rennais de recruter Arnaud Kalimuendo. L’espoir français du PSG bénéficie d’un bon de sortie contre un chèque de 25 millions d'euros.