OGC Nice Mercato : Le Gym insiste pour une pépite qui affole l'Europe

Publié par Thomas G. le 09 août 2022 à 23:52

OGC Nice Mercato : Toujours en quête d'un nouveau renfort offensif, le Gym ciblerait en priorité la nouvelle pépite du football ukrainien.

OGC Nice Mercato : Le Gym s'intéresse à un espoir ukrainien

L’ OGC Nice a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse du Stadium de Toulouse lors de la première journée de championnat de Ligue 1. Un résultat logique au cours d’un match où les hommes de Lucien Favre ont été malmenés par le promu toulousain. Les Niçois devraient de nouveau se montrer actifs pour renforcer leur effectif et glaner leur première victoire. Les Aiglons sont très ambitieux, cette saison, et les dirigeants du Gym ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer l’attaque niçoise. Dans cette optique, l’ OGC Nice a pris des renseignements sur Arnaud Kalimuendo, Marcus Thuram et Alan Virginius.

Selon Santi Aouna, la priorité des Niçois est de recruter Mykhaylo Mudryk, le jeune talent du Shakhtar Donetsk. Les Aiglons ont transmis une première offre supérieure à 20 millions d’euros qui a été refusée par le club ukrainien. Le transfert de la nouvelle attraction du football ukrainien devrait se conclure entre 25 et 30 millions d’euros. Le Gym fait face à la concurrence du Bayer Leverkusen sur ce dossier qui a la préférence du joueur à l’heure actuelle. Les Aiglons ne perdent pas espoir dans ce dossier et l’ OGC Nice devrait revenir à la charge avec une offre supérieure pour Mykhaylo Mudryk.

OGC Nice Mercato : Mykhaylo Mudryk, le "Neymar Ukrainien"

La piste Mykhaylo Mudryk montre la hauteur des ambitions de l’OGC Nice. Porté par le projet d’Ineos, les Aiglons n’hésitent pas à se positionner sur les meilleurs talents européens. L’espoir ukrainien pourrait aider l’OGC Nice à viser le sommets grâce à sa qualité technique et ses talents de percussion. Ses caractéristiques lui ont d’ailleurs valu le surnom très flatteur de "Neymar ukrainien". Mykhaylo Mudryk est capable de déstabiliser de nombreuses défenses balle au pied. Le Gym va néanmoins devoir redoubler d’efforts pour convaincre le joueur et le Shakhtar Donetsk.