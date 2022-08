PSG Mercato : Une superbe opération bouclée grâce à Rabiot !

Publié par Thomas le 10 août 2022 à 11:06

PSG Mercato : L'ancien joueur du Paris SG, Adrien Rabiot, devrait prochainement permettre à Luis Campos de boucler un transfert au milieu.

PSG Mercato : Le transfert de Rabiot à Man United va débloquer une vente

Très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Vitinha, Ekitike, Mukiele et plus récemment Renato Sanches, le Paris Saint-Germain patine néanmoins concernant son dégraissage. Doté d’un effectif très fourni, le club de la capitale connaît quelques difficultés à vendre ses indésirables, une situation qui inquiète à moins d’un mois de la fin du marché des transferts. Secteur jugé prioritaire par Luis Campos et son board, le milieu de terrain pourrait toutefois connaître un départ de taille ces prochains jours grâce à un ancien de la maison, Adrien Rabiot. En passe de rejoindre Manchester United, le Titi devrait permettre le transfert de Leandro Paredes à la Juventus.

Dans les plans des Bianconeri depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain argentin n’est toujours pas parti du PSG, et pour cause, la Juve attend d’abord de délester son entrejeu pour acter de futures arrivées. Alors que le Brésilien Arthur se rapproche lui aussi d’un départ de Turin, la Vieille Dame devrait acter ces prochains jours la vente d’Adrien Rabiot à Man United, pour 24 millions d’euros, bonus compris. Un deal important qui devrait activer la venue de Leandro Paredes en Italie d’ici la fin de la semaine.

PSG Mercato : Accord déjà trouvé entre la Juve, le Paris SG et Paredes

Tout ne serait plus qu’une question de jours pour voir Leandro Paredes quitter le Paris Saint-Germain. La Juventus s’est récemment mise d’accord avec les Rouge et Bleu pour un transfert sec autour des 15 millions d’euros, bien que Luis Campos souhaitait au départ plus de 25 millions d’euros pour son roc argentin. En parallèle, l’ancien milieu du Zénith a donné son feu vert à l’équipe de Massimiliano Allegri pour un transfert cet été. Tout serait donc bouclé entre les trois parties qui attendent avec impatience l’officialisation du départ de Rabiot chez les Red Devils.

Après la vente de Leandro Paredes, le PSG devrait s’atteler à trouver une porte de sortie à d’autres indésirables dans ce secteur de jeu, comme Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Julian Draxler. Un dégraissage massif qui permettra ainsi la venue de l’Espagnol Fabian Ruiz (Naples), qui s’est récemment mis d’accord avec Paris. Les prochaines semaines s’annoncent chaudes du côté de la capitale.