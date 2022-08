Stade Rennais Mercato : C'est fait, un grand attaquant arrive au SRFC !

Publié par Thomas le 10 août 2022 à 15:36

Stade Rennais Mercato : À la recherche d'un buteur après le départ de Mathys Tel, le SRFC a bouclé une arrivée prestigieuse en provenance du PSG.

Stade Rennais Mercato : Arnaud Kalimuendo débarque au SRFC

Encore sonné de sa douloureuse défaite contre le FC Lorient le week-end dernier (0-1), le SRFC compte accélérer son mercato estival et s’apprête à accueillir une quatrième recrue dans son effectif. Après Steve Mandanda, Joe Rodon et Arthur Theate, les Rouge et Noir ont bouclé la venue d’un avant-centre chez les champions de France, Arnaud Kalimuendo. Longtemps dans les plans de Florian Maurice, le joueur formé au PSG va bien rejoindre la Bretagne pour cinq saisons, soit jusqu'en 2027.

Auteur d’une saison XXL au RC Lens où il avait été prêté par le Paris SG, l’attaquant de 20 ans était poussé vers la sortie par Luis Campos, qui a récemment recruté le Rémois Hugo Ekitike à son poste. Si Christophe Galtier ne souhaitait pas forcément se séparer de Kalimuendo, le club de la capitale continuait de discuter avec les clubs intéressés, dont le Stade Rennais, l'OGC Nice et Leeds. Si le club anglais semblait tenir la corde pour enrôler le natif de Suresnes, c’est finalement le SRFC qui a bouclé le dossier ce mercredi.

Comme le révèle le journaliste Benjamin Quarez sur Twitter, un accord aurait été trouvé entre le PSG et le SRFC pour le transfert de Kalimuendo, qui devrait se rendre ce jeudi à Rennes pour passer sa visite médicale. De son côté, L’Équipe annonce un montant de 25 millions d’euros, déboursé par les Rouge et Noir pour s’attribuer les services du prometteur avant-centre. Un super coup opéré par le Stade Rennais qui se cherchait un buteur après le transfert de Mathys Tel (17 ans) au Bayern Munich contre 28,5 millions d’euros.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC visait également un joueur du Montpellier HSC

D’après les informations du quotidien sportif, le SRFC était également intéressé par le Montpelliérain Elye Wahi, avant de se rabattre sur Kalimuendo. Les Rouge et Noir ont entamé des négociations avec le Héraultais pour recruter la sensation offensive de 19 ans (10 buts en 33 matches de Ligue 1 la saison passée). Seulement, les exigences montpelliéraines auraient refroidi les ardeurs des dirigeants bretons, qui ont finalement préféré placer 25 millions d’euros sur un joueur plus confirmé dans l’élite comme Arnaud Kalimuendo.