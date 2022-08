OM Mercato : Longoria confirme un départ imminent en défense

Publié par Timothée Jean le 11 août 2022 à 05:36







OM Mercato : Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse, l’Olympique de Marseille compte se séparer d’un défenseur au plus vite.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a du pain sur la planche. Très actif dans le sens des arrivées avec neuf recrues signées cet été, le dirigeant espagnol doit à présent se pencher sur les ventes. Un chantier immense au vu des nombreux joueurs invités à partir lors de ce mercato estival. Et si Kevin Strootman, considéré comme un véritable boulet pour les finances du club phocéen, figure en haut de la liste des futurs départs, Duje Caleta-Car est, lui aussi, poussé vers la porte de sortie.

Lié à l’ OM jusqu’en juin 2023, le défenseur croate ne rentre plus dans les plans de la direction marseillaise. Les dirigeants phocéens aimeraient bien se séparer de lui dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an, à l’instar de Boubacar Kamara. Interrogé sur le sujet, Pablo Longoria a confirmé cette tendance, en assurant que l'Olympique de Marseille n’aura aucun joueur en fin de contrat à l’issue de la saison en cours. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n'a pas changé. L'OM n'aura aucun joueur en fin de contrat. C'est clair pour le joueur, on a parlé avec son entourage », a-t-il déclaré dans devant les médias, lors de la présentation d’Alexis Sanchez.

OM Mercato : Peu de clubs se bousculent pour Duje Caleta-Car

Ainsi, la porte de sortie est clairement indiquée à Duje Caleta-Car. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient signifié au défenseur de 25 ans qu’il devrait aller voir ailleurs s’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu cette saison. Ses représentants s’activent même en coulisse pour lui trouver une nouvelle porte de sortie.

Le problème, c’est au vu de ses récentes performances, peu de clubs se bousculent pour sa signature. Le dernier en date, le FC Séville, aurait même jeté l’éponge pour le compatriote de Luka Modric afin de se tourner vers une autre cible défensive. Un coup dur pour les Marseillais, qui espèrent toujours toucher un joli chèque sur le prochain départ de l’ancien défenseur du RB Salzbourg. Cette mission ne sera pas chose aisée, puisque le principal concerné semble peu enclin à changer de club cet été.