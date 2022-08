Angers SCO Mercato : Le SCO cible un défenseur prometteur !

Publié par Anthony le 11 août 2022 à 19:17







Angers SCO Mercato : Le SCO veut continuer de renforcer sa charnière et voudrait recruter un autre défenseur central cet été.

Angers SCO Mercato : Le SCO cherche encore un renfort central

Après avoir déjà recruté deux défenseurs centraux dans ce mercato : Miha Blazic et Cédric Hountondji, le SCO cherche à recruter un troisième joueur évoluant dans ce secteur pour venir concurrencer les nouvelles recrues et avoir plus de solutions dans la charnière. L'Angers SCO aurait donc jeté son dévolu sur Abdul Mumin qui évolue au Vitoria Guimares en Liga NOS. Face à la concurrence, le club angevin a rapidement fait une offre de 3 millions d'euros plus un million en bonus au club portugais qui aurait déjà accepté la proposition selon L'Équipe.

Mais rien n'est encore fait, la concurrence est rude et le Sporting Club de l'Ouest souhaiterait boucler les opérations rapidement, car la présence de clubs étrangers peut compliquer le dossier. En effet, trois clubs de Liga sont intéressés par le Ghanéen de 24 ans comme Valence, Gérone ou encore le Rayo Vallecano, qui a aussi réalisé une offre il y a plusieurs semaines pour le joueur, mais cette dernière s'est vu refuser. Le club espagnol qui recherche aussi un défenseur dans ce mercato, pourrait repasser à l'action rapidement.

Angers SCO Mercato : Un roc défensif en constante progression

Arrivé en 2020 au Portugal, le Ghanéen est un roc d'1m88 qui ne cesse de progresser. Le joueur est devenu un titulaire indiscutable dans l'effectif de Pepa, le coach du Vitoria Guimares. Il totalise 61 matches et continue de gagner du temps de jeu saison après saison. Formé dans l'académie ghanéenne Right to Dream Academy comme un certain Kamaldeen Sulemana qui évolue au Stade Rennais, il rejoint le FC Nordsjaelland en 2016. Sous les couleurs de l'Angers SCO, il sera mis en concurrence avec Miha Blazic et Cédric Hountondji et pourra continuer sa progression au sein de l'élite française.