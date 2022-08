OM Mercato : Un nouveau prétendant se manifeste pour Caleta-Car !

Publié par Timothée Jean le 12 août 2022 à 00:25







OM Mercato : Poussé vers la sortie, Duje Caleta-Car fait l’objet de nombreuses convoitises. Après l’Inter Milan, un autre prétendant se manifeste.

OM Mercato : La concurrence s’agrandit pour Duje Caleta-Car

Duje Caleta-Car vit sans doute ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Après trois saisons passées en Ligue 1, l’international croate ne rentre plus dans les plans de sa direction. Et l’arrivée du nouvel entraîneur Igor Tudor n’a pas amélioré sa situation. Le président Pablo Longoria l’a reconnue en conférence de presse, la position de l’ OM concernant Duje Caleta-Car reste inchangée. Les dirigeants marseillais comptent se séparer de lui au plus vite. Il faut dire que la situation contractuelle du joueur de 25 ans ne plait guère aux dirigeants marseillais.

Le défenseur central arrive au terme de son contrat en juin 2023 avec l’ OM, qui devra le vendre dès cet été au risque de le voir partir librement en fin de saison. Les décideurs marseillais ont déjà pris les devants dans ce dossier en signifiant à Duje Caleta-Car qu’il devra aller voir ailleurs ces prochains jours. Cette décision de l’ OM a alors rapidement appâté ses prétendants. En quête de renfort défensif, l’Inter Milan s’est rapidement positionné sur ce dossier en vue de boucler sa signature. Sauf qu’un nouveau courtisan vient de s’immiscer dans le dossier. Selon les informations de Tuttosport, West Ham s’active aussi en coulisse pour recruter le défenseur marseillais.

OM Mercato : West Ham négocie pour Duje Caleta-Car

Selon la source, les discussions entre les Hammers et l'entourage de l’ancien joueur du RB Salzbourg auraient déjà débuté et elles devraient s’intensifier dans les jours à venir. Duje Caleta-Car était déjà suivi par la formation britannique depuis de longtemps, ce qui a facilité les choses, à commencer par la réflexion du principal intéressé.

À une année de la fin de son contrat, le défenseur marseillais pourrait se laisser séduire par la perspective de retrouver une place de titulaire en Premier League. Les négociations se poursuivent dans ce sens. Mais jusqu’ici, rien n’est acté pour son transfert. Le mercato estival est encore ouvert et tout reste encore possible dans ce dossier.