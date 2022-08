PSG Mercato : Une opportunité incroyable tombe au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 11:33







PSG Mercato : Dans le cadre de son opération dégraissage cet été, le Paris SG pourrait réaliser une opération incroyable dans les jours à venir.

PSG Mercato : Man United s’intéresse à un flop du Paris SG

Placé sur la liste des indésirables, Mauro Icardi est poussé vers la sortie. Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier n’a pas du tout tergiversé concernant l’avenir de l’attaquant argentin. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le compatriote de Lionel Messi est prié de se trouver un nouveau point de chute d’ici le 31 août.

« J’ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était liée à un choix sportif, je l’ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c’est mieux qu’il se relance. Il a pas tout perdu comme ça, mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière », a expliqué Christophe Galtier. Et aux dernières nouvelles, un cador de Premier League serait très intéressé par le profil du numéro 9 parisien. Un intérêt qui pourrait être décisif dans un dossier chaud de Luis Campos.

PSG Mercato : Mauro Icardi échangé contre Marcus Rashford ?

Selon les informations du média argentin Tyc Sports, les dirigeants de Manchester United suivraient avec attention le cas Mauro Icardi. Avec le possible départ de Cristiano Ronaldo, le club anglais aimerait s’attacher les services de l’ancien attaquant de l'Inter Milan pour renforcer l’effectif d’Erik ten Hag. Un intérêt qui pourrait servir dans l’opération Marcus Rashford. Alors que le Paris SG aurait déjà un accord contractuel avec l’international anglais de 24 ans, Luis Campos pourrait inclure Mauro Icardi dans les négociations avec les Red Devils.

Outre les Mancuniens, Galatasaray pourrait aussi tenter une approche pour Mauro Icardi. Tyc Sports explique notamment que Wanda Nara, sa compagne et agente, aurait même déjà rencontré à trois reprises les dirigeants stambouliotes. Le PSG pourrait donc avoir une réelle opportunité de se débarrasser de Mauro Icardi d’ici la fin du mercato estival.